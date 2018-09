Bourse de Paris : Les émergents brûlent-ils ?

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

L’actualité des sociétés

La question de la dynamique des économies émergentes dans un monde où le dollar se renforce se serait posée tôt ou tard. Le problème, c'est qu'elle intervient à l'heure où la Maison Blanche tente de mettre le commerce mondial en coupes réglées à son profit. Une sorte de double alerte en somme : la vigueur du dollar va durcir les conditions de financement pour les entreprises et les Etats émergents, tandis que la politique de barrières tarifaires va faire ralentir le commerce mondial. Or tous les indicateurs montrent que la croissance américaine va continuer à tourner à plein régime grâce à l'effet accélérateur de la politique fiscale de Donald Trump. Donc que la Fed va continuer à relever ses taux. Donc que le dollar devrait poursuivre son renforcement.Ce mouvement de fond inquiète car les victimes collatérales commencent à se multiplier. Ce ne sont pas seulement des pays réputés très fragiles comme l'Argentine ou le Venezuela qui sont touchés, mais aussi des économies considérées comme plus robustes, comme l'Afrique du Sud ou les Philippines. Vigilance donc, alors que les Etats-Unis et le Canada continuent à discuter des conditions de leurs échanges commerciaux. Une avancée sur ce front serait positive, avant que n'intervienne, demain, une possible surtaxation de 200 milliards de dollars de produits d'importation chinois par Donald Trump. Costco Wholesale aux Etats-Unis, Bayer en Allemagne et les françaises bioMérieux Boiron et Devoteam publient leurs trimestriels ce jour. Les indicateurs avancés européens restent teintés de rouge, avec un CAC40 qui pourrait recule de 0,2% dans les premiers échanges.Les PMI des services arrivent pour la France (9h50), l'Allemagne (9h55) et la zone euro (10h00) notamment. Les ventes de détail européennes suivront à 11h00. Aux Etats-Unis, c'est la balance commerciale mensuelle qui sera scrutée de près (14h30, consensus -47,6 milliards de dollars).L'euro reprend des couleurs à 1,1594 USD. L'once d'or se replie à 1 193 USD, tandis que le baril est stable, à 77,787 USD pour le Brent et 69,34 USD pour le WTI, qui ont tous deux reculé hier.* Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer sur, revalorisé de 680 à 695 GBp.* Deutsche Bank démarre le suivi de CNH à conserver.* AlphaValue abaisse de 165 à 136 EUR son objectif sur Iliad mais reste acheteur.* JP Morgan passe de surpondérer à neutre sur Intrum , dont l'objectif baisse de 290 à 250 SEK.* HSBC revalorise Kering de 590 à 610 EUR en restant à l'achat.* HSBC revalorise Hermès International de 525 à 570 EUR en restant à conserver.* HSBC revalorise Hugo Boss de 74 à 86 EUR en passant de conserver à acheter.* HSBC revalorise LVMH de 315 à 340 EUR en restant à conserver.* Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer sur Subsea 7 , revalorisé de 163 à 172 NOK.* Nord L/B abaisse d'acheter à conserver sa recommandation sur Vonovia , en visant 46 EUR.* AlphaValue passe de vendre à alléger sur Wolters Kluwer , revalorisé de 47 à 52 EUR.* Baader Helvea passe de vendre à conserver sur Zumtobel , revalorisé de 6 à 7,50 CHF. Scor dément discuter d'un rapprochement avec un autre réassureur dans le sillage du rejet de l'offre de Covéa. Sanofi paiera plus de 25 millions de dollars pour éteindre une affaire de corruption au Kazakhstan ciblée par la SEC. JCDecaux décroche un contrat d'abribus à Tokyo. Edenred signe une collaboration avec Itau Unibanco au Brésil. Arcadia Biosciences a assigné Vilmorin dans une affaire de propriété intellectuelle. La situation de Marie Brizard se complique avec des pertes annoncées pour l'année, qui seront couvertes par des cessions d'actifs. Somfy Fleury Michon et Damartex ont publié leurs trimestriels. General Motors aurait subi une chute de 13% de ses ventes aux Etats-Unis en août : le groupe ne publie plus ses données mensuelles mais les spécialistes ont extrapolé les chiffres globaux. Amazon franchit à son tour le cap des 1 000 milliards de dollars de capitalisation. Nike attaqué en bourse après avoir fait du quarterback Colin Kaepernick sa nouvelle icone. L'arrivée de Daimler sur le marché du SUV électrique provoque un plancher de trois mois pour Tesla Inditex (Zara) va lancer un déploiement mondial de vente en ligne. William Hill va faire entrer Eldorado Resorts dans la filiale américaine, indique Sky. Theranos va être dissoute, selon le 'WSJ'.