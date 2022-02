Les émissions d'obligations et de prêts durables en Europe augmentent de 89 % en 2021 - AFME

Dans son rapport trimestriel European ESG Finance couvrant le quatrième trimestre et l'année complète, l'AFME indique que l'émission d'obligations et de prêts axés sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) a presque doublé pour atteindre 749,8 milliards d'euros (850,7 milliards de dollars) en 2021, contre 396,4 milliards d'euros en 2020.

La proportion d'obligations ESG émises en Europe a plus que doublé en 2021, représentant 20,2% du total des émissions obligataires européennes contre 9,3% en 2020, indiquent les données.

"Les émissions d'obligations ESG en 2021 ont largement bénéficié de l'entrée sur le marché d'émetteurs souverains et supranationaux", a déclaré l'AFME.

"Alors que les gouvernements finalisent leurs programmes de financement ESG, à l'avenir, la croissance de l'offre d'obligations vertes dépendra d'une plus grande participation du secteur des entreprises et de la saisie du potentiel du marché de la titrisation ESG."

Les données de l'AFME ont montré un ralentissement de la croissance des fonds ESG mondiaux en 2021. Les fonds ESG ont augmenté de seulement 12 % l'année dernière, un rythme plus lent qu'en 2020 et 2019, lorsque les fonds ESG mondiaux ont augmenté de 28 % et 21 %, respectivement.

Les fonds ESG en actions sont restés la plus grande classe d'actifs avec 50,3 % du total des fonds ESG, soit plus du double de la taille des fonds à revenu fixe, qui représentaient 22,1 % du total, a indiqué l'AFME.

(1 $ = 0,8814 euros)