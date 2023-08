Les émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne ont diminué de près de 3 % au cours du premier trimestre 2023, alors même que l'économie de l'Union a connu une légère croissance, a déclaré mercredi l'agence de statistiques Eurostat.

De janvier à mars, les émissions de l'UE se sont élevées à 941 millions de tonnes métriques d'équivalents CO2, soit une baisse de 2,9 % par rapport à l'année précédente, tandis que l'économie a progressé de 1,2 % d'une année sur l'autre.

Alors que le monde est confronté à des conditions météorologiques de plus en plus imprévisibles et extrêmes en raison du changement climatique, comme les vagues de chaleur au Portugal et en Espagne, l'Union européenne se rapproche de son objectif d'émissions nettes nulles d'ici à 2050. Au début de l'année, elle a interdit la vente de nouvelles voitures à essence et à diesel à partir de 2035.

Les émissions ont diminué dans 21 des 27 pays de l'Union, les baisses les plus importantes étant observées en Bulgarie, en Estonie et en Slovénie. Elles ont toutefois augmenté en Irlande, en Lettonie, en Slovaquie, au Danemark, en Suède et en Finlande.

Selon Eurostat, les ménages sont responsables de la plus grande partie - près d'un quart - des émissions totales de gaz à effet de serre, tandis que l'industrie manufacturière en représente un cinquième.

La fourniture d'électricité et de gaz - le secteur où les émissions ont le plus baissé - a encore contribué pour 19 % au chiffre total, l'agriculture pour 13 % et les transports et le stockage pour 10 %.