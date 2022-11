Les émissions mondiales de CO2 vont encore augmenter, les objectifs climatiques sont en danger, selon les scientifiques

Publié à l'occasion du sommet climatique COP27 des Nations Unies, le rapport sur le budget carbone mondial a mis à nu le fossé entre les promesses faites par les gouvernements, les entreprises et les investisseurs de réduire les émissions responsables du réchauffement de la planète dans les années à venir, et leurs actions actuelles - qui font que les émissions continuent d'augmenter.

Selon le rapport rédigé par plus de 100 scientifiques, les pays devraient émettre un total de 41 milliards de tonnes de CO2 en 2022, dont 37 milliards de tonnes provenant de la combustion de combustibles fossiles et 4 milliards de tonnes de l'utilisation des terres comme la déforestation.

L'augmentation de cette année est due à une plus grande utilisation du pétrole dans les transports - notamment dans l'aviation - alors que les économies ont continué à rouvrir après avoir été bloquées pendant la pandémie de COVID-19.

Les émissions dues à la combustion du charbon ont augmenté, car les pays se sont tournés vers le combustible fossile le plus polluant après que la Russie a restreint l'approvisionnement en gaz naturel de l'Europe après son invasion de l'Ukraine en février, ce qui a fait monter en flèche les prix mondiaux du gaz.

La production de CO2 de la Chine, le plus grand pollueur du monde, a diminué de 0,9 % en raison de la persistance des blocages de COVID-19. Les émissions européennes ont également légèrement diminué.

Les émissions ont augmenté de 1,5 % aux États-Unis et ont bondi de 6 % en Inde, respectivement deuxième et quatrième plus gros émetteurs du monde.

Le groupe scientifique sur le climat de l'ONU a déclaré que les gaz à effet de serre mondiaux devaient diminuer de 43 % d'ici 2030 pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C et éviter ses effets les plus graves.

La pandémie COVID-19 a provoqué une baisse record des émissions mondiales de CO2 en 2020, mais les émissions sont maintenant de retour à des niveaux légèrement supérieurs à ceux d'avant COVID-19.

Il est difficile de prévoir les émissions dans les années à venir en raison des incertitudes entourant la réponse à plus long terme des pays à la pandémie et à la pénurie de gaz russe, par exemple, s'ils continuent à brûler du charbon ou s'ils investissent plutôt massivement dans les énergies propres.

"C'est compliqué", a déclaré l'auteur principal du rapport, Pierre Friedlingstein, climatologue à l'Université d'Exeter. "Nous ne pouvons pas encore affirmer avec certitude que les émissions de la Chine diminuent à long terme... le retour à l'utilisation du charbon en Europe, espérons que c'est temporaire."