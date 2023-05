Les flux et reflux des indices boursiers sont alimentés depuis quelques jours par les envolées médiatiques sur la proximité, ou pas, d'un accord de relèvement du plafond de la dette américaine. On peut appeler cela par tous les noms, négociation, bras de fer, partie d'échecs ou combat de boxe, l'opposition entre démocrates et républicains est âpre mais devrait aboutir à un compromis. Mais la dramaturgie qui l'entoure fait monter la tension. La séance de mardi sera encore animée par la couverture des tractations et par quelques statistiques macroéconomiques.

Les marchés actions sont revenus à des bornes d'évolution étroites, en attendant le verdict sur la négociation concernant le plafond de la dette américaine. En Europe, la France, l'Allemagne, la Suisse et le Royaume-Uni ont affiché des amplitudes inférieures à 0,4% en clôture. Seuls les indices italien (en baisse) et espagnol (en hausse) ont apporté un peu de relief. Aux Etats-Unis, c'est la configuration dominante du mois de mai qui s'est poursuivie : le Nasdaq progresse légèrement en entraînant dans son sillage le S&P500 à cause de la consanguinité des deux indices, pendant que le Dow Jones a du mal à suivre le rythme. Un Dow Jones qui perd -2% en mai, alors que le Nasdaq 100 est à +4,5%. Sur la totalité de 2023, l'écart saute encore plus aux yeux : +0,8% pour le premier et +26,6% pour le second. Je ne rajoute pas une couche sur les raisons ce matin, j'en ai déjà (trop) parlé depuis quelques semaines.

Les hésitations de la veille ont été nourries aux atermoiements sur la question du plafond de la dette aux Etats-Unis, après un nouveau round de négociations entre les équipes de Joe Biden pour les démocrates et de Kevin McCarthy pour les républicains. En grossissant à peine le trait, on est en mode "Joe est optimiste", alors le marché est content. "Kevin dit à Joe qu'il va un peu vite en besogne", alors le marché est prudent. "Kevin et Joe ont mangé ensemble pour discuter de la dette, mais Kevin a trouvé les frites un peu salées", alors le marché recule. "En sortant des toilettes, Joe croise Kevin et ils rigolent ensemble", et là, le marché monte. Evidemment, le sujet est plus sérieux que mes cabotinages matinaux, mais le traitement médiatique en temps réel n'aide pas. Pendant ce temps, Janet Yellen a rappelé que l'horloge tourne et que les problèmes vont rapidement se profiler, plus près du 1er que du 15 juin apparemment, alors que le flou régnait encore hier de ce point de vue. En parallèle, la Fed a laissé divaguer dans la nature ses banquiers centraux les plus orthodoxes, ce qui a abouti au renforcement du rendement de la dette à 10 ans à 3,71%. L'air de rien, c'est un plus haut depuis le mois de mars. Les faucons s'appellent James Bullard et Neel Kashkari. Chacun de leur côté, ils ont estimé que les taux pourraient reprendre la pente ascendante plus tard dans l'année, même en cas de pause en juin. Il y a d'ailleurs un décalage un peu bizarre entre le regain de vigueur des rendements et les anticipations du marché, qui se refuse toujours à envisager un resserrement monétaire additionnel si l'on en croit le marché des options.

La séance de mardi est marquée par le retour des statistiques "macros", qui étaient en pause hier. A commencer par les indicateurs PMI des grandes économies pour le mois de mai, qui prennent le pouls des directeurs d'achat et qui sont donc des données de prédiction intéressantes (pour des explications plus poussées, c'est par ici). En jetant un coup d'œil à l'agenda, je constate ce matin qu'ils s'appellent désormais "HCOB PMI". Enfin ils s'appellent comme ça en Zone euro, en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne. C'est parce que la Hamburg Commercial Bank (HCOB) est le nouveau sponsor naming de l'indice dans ces pays. Comme un stade de foot ou une émission de télé quoi. Après tout, pourquoi pas. D'ailleurs, vous écouterez bientôt la Chronique Cochonou Zonebourse, que j'enregistre depuis le Lac d'Annecy-TotalEnergies©. Les indices PMI sont censés montrer que les services se portent toujours bien et que l'industrie est toujours convalescente. Les plus regardés seront ceux de la zone euro, des HCOB PMI du coup, et des Etats-Unis, qui sont encore des S&P Global PMI. Outre-Atlantique, coup de projecteur également sur le marché de l'immobilier ancien, suivi de plus en plus près avec le renchérissement des prêts hypothécaires.

Dans le reste de l'actualité, le rythme des publications de résultats trimestriels ralentit très nettement cette semaine, même s'il reste quelques rendez-vous aujourd'hui aux Etats-Unis, avec Intuit ou Lowe's. Meta Platforms a pris une amende XXL de 1,2 Md€ pour avoir transféré les données personnelles des Européens vers les Etats-Unis. L'Américain a fait appel, mais de toute façon le marché s'en fout. Après tout, les données ont déjà été utilisées, intégrées et monétisées et l'amende, quoique impressionnante, ne pèse pas bien lourd face aux réserves de liquidités de l'entreprise (31 Mds$ à fin 2022 selon mes constatations). En Suisse, le comité chargé de superviser le marché des swaps de défaut de crédit (CDS) a statué une seconde fois que le rachat du Crédit Suisse par UBS sous l'égide de la Confédération ne constitue pas un cas de faillite.

En Asie Pacifique, fin de série au Japon où le Nikkei 225 clôture en baisse de 0,5% après sept séances dans le vert. La Chine repique aussi du nez, pendant que la Corée du Sud et l'Inde font de la résistance. Le marché australien grappille pour sa part 0,07%. Les indicateurs avancés européens sont incertains, avec un biais baissier autour de 8h00. Le CAC40 perdait 0,33% à l'ouverture, à 7453 points.

Les temps forts économiques du jour

Toute la brochette habituelle d'indicateurs PMI (HCOB, si vous avez suivi) est au programme aujourd'hui, notamment à 10h00 pour la zone euro et à 15h45 pour les Etats-Unis. On aura aussi droit outre-Atlantique aux chiffres de l'immobilier neuf et à l'indice manufacturier de la Fed de Richmond (16h00). Tout l'agenda ici.

L'euro flirte avec 1,08 USD. L'once d'or recule à nouveau à 1961 USD. Le pétrole rebondit, avec un Brent de Mer du Nord à 76,22 USD le baril et un brut léger américain WTI à 72,34 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans se renforce 3,71%. Le bitcoin se négocie 27 300 USD.

Les principaux changements de recommandations

Aryzta : UBS reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 1,75 à 1,80 CHF.

Azelis : Oddo BHF passe de neutre à surperformance.

BKW : Baader Helvea passe d'accumuler à alléger en visant 160 CHF.

Compagnie Financière Richemont : Deutsche Bank reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 165 à 180 CHF.

Continental : DZ Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 80 à 70 EUR.

Danske Bank : J.P. Morgan passe de souspondérer à neutre en visant 180 DKK.

Deutsche Wohnen : AlphaValue reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de de 45,70 à 36,40 EUR.

Essentra : RBC démarre le suivi à surperformance en visant 260 GBp.

Interroll : UBS passe de neutre à vendre en visant 2590 CHF.

Merck KGaA : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 205 à 190 EUR.

Premier Food : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 140 à 175 GBp.

Qiagen : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 50 EUR.

Repsol : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 14,50 EUR.

Ryanair : Liberum reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 19 à 20,50 EUR.

Shop Apotheke : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération en ligne en visant 88 EUR.

Temenos : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 66 à 70 CHF.

Victrex : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 1900 à 1590 GBp.

Wulff : Inderes passe d'accumuler à acheter en visant 4,30 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Société Générale et ALD bouclent le rachat de LeasePlan pour 4,8 Mds€. Par ailleurs, c'est aujourd'hui que Slawomir Krupa succède à Frédéric Oudéa aux commandes de la Société Générale.

Faurecia va vendre à Cummins une partie de ses activités dans le post-traitement des gaz d'échappements d'utilitaires aux Etats-Unis et en Europe, sur la base d'une valeur d'entreprise de 142 M€.

Rallye (holding de Casino) obtient du tribunal de commerce de Paris une procédure de conciliation (valable aussi pour Foncière Euris, Finatis et Euris) pour une durée initiale de quatre mois.

Xavier Unkovic, avec une grosse expérience dans la consommation en Amérique du Nord, nommé directeur général de Bonduelle.

Gaztransport & Technigaz reçoit une approbation de principe de Lloyd’s Register pour un nouveau design de méthanier.

ADAMO, le collectif d'actionnaires en colère d'Orpea, a prévu de se réunir ce matin devant le siège de l'AMF pour "montrer son opposition à la demande de dérogation à l’obligation de déposer une OPA".

Neoen et Prokon lancent la construction de deux parcs éoliens en Finlande.

CGG Remporte un contrat pluriannuel avec OMV pour un continuer à exploiter un centre dédié au siège de l'entreprise.

Esker met du ChatGPT dans ses solutions de service client.

Guerbet détient 55% d'Intrasense à l'issue de son offre, réouverte du 23 mai au 5 juin.

Bio-UV va expédier son système de traitement des eaux de ballast pour une installation et des tests opérationnels par l'US Navy.

Capelli vend un programme immobilier en bloc en Seine-et-Marne.

Le petit coin de la dilution : Adomos obtient une décision de justice favorable contre Atlas. Pharnext a reçu une offre non-engageante concernant la commercialisation de PXT3003.

Elles ont publié / Elles doivent publier : Compagnie des Alpes, Chargeurs...

Dans le monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Micron : prévoit que l'interdiction chinoise aura un impact sur son chiffre d'affaires.

Qantas : la compagnie prévoit un bénéfice annuel record et augmente ses rachats d'actions.

Zoom Video : revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel.

Annonces importantes (et moins importantes)