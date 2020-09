Les emplois américains empêchent une reprise économique en V, estime Robeco

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le marché du travail américain reste l'un des principaux facteurs empêchant une véritable reprise en forme de V, estime Jeroen Blokland, portfolio manager chez Robeco. Alors que plus d'un million d'emplois ont été créés en août, plus de 11 millions d'emplois restent perdus par rapport à février dernier, avant que l'épidémie de Covid-19 ne s'étende au monde entier. En outre, le nombre de pertes d'emplois à temps complet continue d'augmenter. Cela ne devrait pas être une surprise, car un certain nombre d'industries sont susceptibles d'avoir été impactées de manière permanente.Le nombre de demandes d'indemnisation permanentes calculées selon les programmes réguliers est en baisse, mais le nombre de demandes d'indemnisation liées aux programmes de relance temporaires montre une image différente.Pour Jeroen Blokland, Sans un rétablissement complet du marché du travail, une reprise en V de l'économie semble peu probable. Il faut garder cela à l'esprit, conclut-il.