Les employés de la banque centrale du Brésil se mettent en grève, alors que son chef part en vacances à Miami

Avec une inflation brésilienne à deux chiffres, les grèves du secteur public sont devenues plus fréquentes ces derniers mois, perturbant les opérations quotidiennes du gouvernement et causant des maux de tête au président Jair Bolsonaro qui cherche à se faire réélire en octobre.

La grève a lieu alors que le directeur de la banque centrale, Roberto Campos Neto, se trouve à Miami pour des vacances programmées à l'avance.

Les employés de la banque centrale du Brésil ont voté lundi pour une grève illimitée à partir du 1er avril, invoquant des demandes d'augmentation salariale restées sans réponse.

Dans une déclaration, Fabio Faiad, président du syndicat des travailleurs SINAL, a déclaré qu'il s'attendait à ce que 60 à 70 % des travailleurs adhèrent à la grève.

La banque centrale a déclaré vendredi que son enquête Focus Survey auprès des économistes ne sera pas publiée à la date prévue la semaine prochaine, tout comme les données sur les flux de devises et les comptes d'épargne brésiliens. Elle n'a pas précisé quand la publication reprendra.

Dans sa déclaration de vendredi, le Faiad a également déploré le moment où Campos Neto a pris ses vacances.

"Malheureusement, pendant un moment aussi important, le président de la banque centrale est parti en vacances à Miami, ce qui ne nous aide pas du tout à trouver une solution à cette crise", a déclaré Faiad.

Campos Neto, qui est en vacances depuis jeudi, a rencontré virtuellement les représentants des travailleurs mardi, mais Faiad a déclaré que la réunion était "un fiasco", sans aucune proposition.

La banque centrale n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le système de paiement Pix de la banque centrale a été un énorme succès au Brésil, et a reçu des éloges internationaux. Le système est gratuit pour les particuliers et permet des paiements et des transferts instantanés.

Seulement 15 mois après son lancement, il a été utilisé par 114 millions d'individus au Brésil - 67% de la population adulte - déplaçant 6,7 trillions de reais (1,36 trillion de dollars) et dépassant récemment le niveau des cartes de crédit et de débit.