Les employés des pharmacies de certains magasins Walgreens aux États-Unis, y compris les pharmaciens, les techniciens et le personnel de soutien, prévoient un débrayage entre le 9 et le 11 octobre, a rapporté CNN vendredi, citant un organisateur.

Certains employés prévoient de ne débrayer qu'un seul jour, tandis que d'autres prévoient de fermer leurs pharmacies pendant les trois jours, a ajouté la chaîne.

Selon le rapport, le débrayage est une réponse à ce que les employés de la pharmacie appellent les attentes lourdes en matière de prescription et de vaccination imposées aux pharmaciens.

Walgreens n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Ce débrayage fait suite à une grève de 72 heures des infirmières, des techniciens médicaux et du personnel de soutien dans des centaines d'hôpitaux et de cliniques Kaiser cette semaine, la plus importante jamais observée dans le secteur de la santé aux États-Unis.

La grève de 75 000 travailleurs de la santé contre Kaiser Permanente a pris fin vendredi, les deux parties ayant accepté de reprendre les négociations contractuelles qui étaient au point mort, bien que les responsables syndicaux aient mis en garde contre la possibilité d'autres débrayages à venir.