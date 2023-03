Les employés du secteur public sri-lankais, frappés par la crise, protestent contre la hausse des tarifs de l'électricité et des taxes.

L'île est aux prises avec sa pire crise économique depuis son indépendance de la Grande-Bretagne en 1948, assaillie par une inflation supérieure à 50 %, une pénurie de devises étrangères, une monnaie en chute libre et une forte récession.

Cette année, le gouvernement a augmenté les impôts sur le revenu jusqu'à 36% et augmenté les tarifs de l'électricité de deux tiers alors qu'il tente d'assainir ses finances publiques et sa dette et de se qualifier pour un renflouement de 2,9 milliards de dollars du Fonds monétaire international (FMI) convenu provisoirement en septembre.

Les syndicats du secteur public ont demandé un régime fiscal plus équitable, et environ 2 000 travailleurs portuaires, qui avaient déjà organisé un mouvement de grève, ont organisé mercredi une manifestation en faveur de cette demande pendant leur pause déjeuner dans la capitale commerciale Colombo.

"Nous manifestons parce que nous avons des difficultés à vivre. Cette facture d'impôt sur le revenu doit être supprimée ; sinon, nous ferons en sorte qu'il y ait plus de problèmes pour ce gouvernement", a déclaré à la presse Niroshan Gorakanage, responsable de l'Alliance syndicale des ports.

Ailleurs, des centaines d'employés du gouvernement portaient des vêtements et des brassards noirs et faisaient flotter des drapeaux noirs devant les bâtiments de l'État.

La plupart des banques du pays ont été fermées pour la journée, les syndicats bancaires s'étant joints à la grève, et les hôpitaux publics ont été touchés par une grève de quatre heures des infirmières et des médecins, selon les responsables syndicaux.

Le président Ranil Wickremesinghe a déclaré au parlement la semaine dernière que la réforme fiscale était nécessaire pour consolider les finances publiques selon les termes du prêt du FMI.