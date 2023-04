L'Association maritime du Pacifique a déclaré jeudi que la plus grande section locale du syndicat des dockers de la côte ouest perturbait le travail dans le complexe portuaire le plus fréquenté du pays pour la deuxième semaine consécutive, alors que les négociations collectives concernant 22 000 dockers de la Californie à l'État de Washington approchent de la fin de l'année.

La frustration grandit face à l'absence de résolution des négociations, qui ont débuté en mai. Les principaux chargeurs, notamment les fournisseurs de détaillants tels que Walmart Inc et Home Depot Inc, ont détourné des cargaisons de la côte ouest vers des ports maritimes concurrents de la côte est et du golfe du Mexique afin d'éviter d'éventuels arrêts de travail.

La PMA, qui représente les employeurs portuaires de la côte ouest, a déclaré que la section 13 de l'ILWU (International Longshore and Warehouse Union) avait perturbé les opérations des terminaux des ports de Los Angeles et de Long Beach en refusant de participer au processus de répartition de la main-d'œuvre administré conjointement.

"Ces actions ont ralenti le démarrage des opérations dans l'ensemble du complexe portuaire du sud de la Californie", a déclaré la PMA.

L'ILWU n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le contrat entre la PMA et l'ILWU a expiré le 1er juillet 2022.

Le mois dernier, la National Retail Federation (NRF) a pris la tête d'un groupe de plus de 200 associations professionnelles pour demander au président Joe Biden d'aider les parties à la négociation à parvenir rapidement à un nouvel accord.

La semaine dernière, la PMA a déclaré que la section locale 13 de l'ILWU avait refusé de travailler, ce qui a entraîné la fermeture des terminaux dans la soirée du 6 avril et de l'équipe de jour le 7 avril, jour férié du Vendredi saint dans certaines entreprises.

Le disruptif a coïncidé avec une réunion mensuelle de routine "stop work" le 6 avril, a déclaré Gene Seroka, directeur du port de Los Angeles, lors d'une conférence téléphonique mercredi.

"La convention collective entre le syndicat et les employeurs garantit ces réunions mensuelles, qui sont consacrées à l'examen des procédures du syndicat", a déclaré M. Seroka.

Bien que l'impact des actions de la semaine dernière ait été relativement mineur, M. Seroka a déclaré qu'il était essentiel que les deux parties parviennent à un accord afin de lever l'incertitude et de regagner la confiance des détaillants et des autres expéditeurs qui utilisent la porte d'entrée commerciale.