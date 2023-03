Une récente décision du conseil du travail américain limitant ce que les employeurs peuvent inclure dans les accords de licenciement rappelle que les entreprises doivent veiller à ne pas demander aux travailleurs de renoncer à leurs droits, a déclaré mercredi le principal procureur de l'agence.

Dans une note adressée au personnel de l'agence, la conseillère générale du National Labor Relations Board (NLRB), Jennifer Abruzzo, a déclaré que la décision de février interdisait les accords qui restreignaient la capacité des travailleurs à intenter des actions en justice ou à communiquer avec le conseil, les syndicats et les médias. La décision s'applique également de manière rétroactive, a précisé Mme Abruzzo, ce qui signifie que les accords proposés aux travailleurs avant que le NLRB ne se prononce sur l'affaire du mois dernier pourraient encore être jugés illégaux.

La note de mercredi survient au milieu d'une vague de licenciements, en particulier dans l'industrie technologique. Les entreprises américaines, dont Amazon.com Inc, Microsoft Corp et Alphabet Inc, la société mère de Google, ont licencié plus de 180 000 personnes en janvier et février, soit le nombre le plus élevé depuis 2009.

Dans une décision rendue le 21 février, le NLRB, dirigé par des démocrates, a annulé deux décisions de l'ère Trump selon lesquelles les accords de licenciement n'enfreignent le droit du travail fédéral que lorsque les employeurs font preuve "d'animosité et d'une conduite coercitive ou illégale supplémentaire" lorsqu'ils demandent aux travailleurs de les signer.

Dans la nouvelle décision, le conseil a estimé qu'un opérateur hospitalier du Michigan avait enfreint la loi en proposant aux travailleurs des accords de licenciement qui comprenaient des dispositions de confidentialité et de non-dénigrement, car ils pouvaient décourager les travailleurs de déposer des plaintes auprès du NLRB ou de rendre publics les conflits de travail.

Les entreprises demandent régulièrement aux travailleurs licenciés de signer, en échange d'une indemnité de licenciement, des accords qui limitent leur capacité à intenter des actions en justice liées à l'emploi et leur interdisent de dénigrer leur ancien employeur.

M. Abruzzo, nommé par le président démocrate Joe Biden, a déclaré dans la note de mercredi que, malgré la nouvelle décision, les employeurs peuvent demander aux travailleurs de signer des accords de non-dénigrement s'ils sont rédigés de manière restrictive afin de ne s'appliquer qu'aux déclarations qui sont "malicieusement fausses" et qui répondent à la définition juridique de la diffamation.