Les principales associations patronales néerlandaises ont averti, dans une lettre adressée au parlement lundi, que des problèmes tels que les taxes élevées sur l'électricité et les problèmes liés au réseau électrique du pays découragent les investissements des entreprises aux Pays-Bas.

La lettre, rédigée conjointement par le syndicat des grands employeurs et le syndicat des employeurs de taille moyenne, précède un débat parlementaire qui aura lieu mercredi sur les goulets d'étranglement du réseau électrique, causés en partie par la croissance rapide de la production d'électricité renouvelable.

"Les Pays-Bas se distinguent négativement sur un certain nombre de points par rapport à leurs voisins, mais en particulier sur les coûts énergétiques", écrivent les groupes d'employeurs, notant que la production industrielle a diminué pendant 11 mois consécutifs et que les investissements qui quittent le pays sont plus nombreux que ceux qui y entrent.

"Ce n'est pas tant que les entreprises partent en masse, mais leurs expansions et leurs investissements de remplacement ont lieu en dehors des Pays-Bas, en partie à cause d'un réseau électrique surchargé, de la difficulté d'obtenir des permis et d'un manque de politique stable.

Les opérateurs de réseaux régionaux du pays ont du mal à répondre à la demande des entreprises et des projets immobiliers dans plusieurs provinces.

L'opérateur de réseau à haute tension TenneT estime que de nouvelles solutions sont nécessaires pour faire face aux pics et aux creux de la production d'électricité d'origine éolienne et solaire, qui devrait représenter plus de 50 % de la production totale du pays cette année.

Les pourparlers pour que le gouvernement néerlandais vende à l'Allemagne les activités allemandes de TenneT sont au point mort suite à la crise budgétaire allemande, ce qui a conduit le gouvernement néerlandais à accorder à TenneT un nouveau prêt de 25 milliards d'euros (27 milliards de dollars) ce mois-ci afin de poursuivre ses investissements dans le réseau en 2024 et 2025.

