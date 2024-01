Les emprunts des Etats indiens au cours du dernier trimestre de l'année fiscale en cours devraient inciter les investisseurs à rechercher des primes plus élevées par rapport à la dette du gouvernement fédéral, ce qui entraînerait un écart de rendement plus important, ont déclaré plusieurs traders mardi.

Plus tôt dans la journée, les Etats ont levé 160 milliards de roupies (1,92 milliards de dollars), le montant le plus bas pour une enchère hebdomadaire, par le biais d'obligations à 10 ans à environ 7,74%.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans était d'environ 7,21%, marquant un écart de 53 points de base, comparé à environ 48 points de base la semaine dernière.

L'écart est le plus important depuis plus de deux ans et les opérateurs prévoient un nouvel élargissement dans les semaines à venir.

"La collecte des primes auprès des assureurs s'est améliorée et l'offre pourrait être absorbée par ces derniers, mais un élargissement de l'écart avec les rendements des obligations d'État n'est pas exclu et devrait se produire", a déclaré Alok Singh, responsable de la trésorerie du groupe à la CSB Bank.

Les États devraient emprunter un montant record de 4,13 trillions de roupies (49,57 milliards de dollars) au cours du trimestre, soit plus des deux tiers des trois trimestres précédents combinés, selon un communiqué publié vendredi.

Après avoir levé 6,04 trillions de roupies d'avril à décembre, si le calendrier d'emprunt de janvier à mars est pleinement utilisé, l'emprunt annuel des États dépasserait les 10 trillions de roupies pour la première fois.

"Les rendements des obligations d'État sont restés artificiellement bas pendant longtemps, mais avec l'augmentation de l'offre, nous nous attendons à ce qu'ils augmentent de 50 à 60 points de base, et à ces niveaux, nous serions à l'achat", a déclaré Aneesh Srivastava, directeur exécutif et responsable des investissements chez Star Health Insurance.

Les traders ont également déclaré que la demande de rendements des obligations ultra-longues du gouvernement central sera affectée, car ce segment est généralement acheté par des investisseurs en argent réel à long terme.

Les rendements à 30 ans et à 40 ans étaient d'environ 7,45 %, et les traders prévoient que leur écart avec le rendement de référence s'élargira à environ 30 points de base d'ici la fin du mois de mars, contre 25 points de base à l'heure actuelle.

(1 $ = 83,3201 roupies indiennes)