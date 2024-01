La jambe gauche de Noor, 11 ans, a été presque entièrement arrachée lorsque sa maison de Jabalia, à Gaza, a été touchée par une explosion en octobre. Aujourd'hui, sa jambe droite, munie d'une lourde barre métallique et de quatre vis percées dans l'os, pourrait devoir être amputée.

"Cela me fait très mal... J'ai peur que l'on doive me couper l'autre jambe", dit-elle depuis son lit d'hôpital, en regardant son appareil de fixation encombrant.

"J'avais l'habitude de courir et de jouer, j'étais si heureuse dans ma vie, mais maintenant que j'ai perdu ma jambe, ma vie est devenue laide et je suis triste. J'espère que je pourrai obtenir un membre artificiel".

Dans la bande de Gaza bombardée, une génération d'enfants amputés est en train d'émerger, car les représailles israéliennes après les attaques meurtrières du Hamas du 7 octobre ont provoqué des blessures par souffle et par écrasement, les armes explosives déchirant les tours d'habitation densément peuplées.

Les autorités israéliennes ont déjà déclaré qu'elles s'efforçaient de minimiser les dommages causés aux civils. L'unité du porte-parole militaire israélien a souligné ce qu'elle a appelé la stratégie du Hamas, à savoir "l'exploitation de structures civiles à des fins terroristes", mais n'a fourni aucun commentaire spécifique sur les enfants amputés.

Les médecins et les travailleurs humanitaires affirment que le système médical effondré de Gaza est mal placé pour donner aux enfants les soins de suivi complexes dont ils ont besoin pour sauver leurs os tronqués en pleine croissance. Selon l'Organisation mondiale de la santé, seuls 30 % des médecins d'avant le conflit travaillent en raison des meurtres, des détentions et des déplacements.

Selon l'agence des Nations unies pour l'enfance, l'UNICEF, plus de 1 000 enfants avaient été amputés d'une jambe, parfois plus d'une fois ou des deux jambes, à la fin du mois de novembre, dans un conflit où les autorités sanitaires de Gaza affirment que près d'un quart des blessures touchent des enfants.

Le manque d'hygiène et la pénurie de médicaments entraînent davantage de complications et d'amputations sur les blessures existantes, dont certaines ne sont peut-être pas réversibles, selon les médecins.

"De nombreux membres qui avaient apparemment été sauvés devront être amputés. Et de nombreuses personnes amputées ou dont les membres semblent avoir été sauvés risquent de mourir des conséquences à long terme", a déclaré le Dr Chris Hook, médecin urgentiste britannique de l'organisation caritative MSF, qui est rentré de Gaza fin décembre.

MOUCHES ET POURRITURE

Le personnel de l'hôpital européen de Gaza où Noor est soignée, qui fonctionne au triple de sa capacité, ne peut pas lui fournir le nouveau membre dont elle rêve.

Même les analgésiques destinés à aider les amputés souffrant de douleurs chroniques sont en rupture de stock, selon le personnel. Des mouches bourdonnaient autour du service lors de la visite d'un journaliste de Reuters.

"J'essaie autant que possible de leur faciliter la vie en tant qu'infirmière, mais quoi que vous fassiez, ils ont de graves problèmes psychologiques, ils se sentent incomplets avec beaucoup de douleur", a déclaré l'infirmière Wafa Hamdan.

Le principal centre de prothèses de l'enclave, l'hôpital Hamad de la ville de Gaza, financé par le Qatar, a été fermé il y a plusieurs semaines après avoir été frappé par Israël, selon les autorités sanitaires de Gaza.

L'unité du porte-parole militaire israélien n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur l'hôpital Hamad.

Selon les experts, les enfants amputés à la suite d'une guerre devront subir jusqu'à une douzaine d'interventions chirurgicales sur leur membre avant d'atteindre l'âge adulte, car l'os ne cesse de croître.

Mais même avant le conflit, il y avait une pénurie de chirurgiens vasculaires et plastiques, selon les médecins, et les autorités sanitaires palestiniennes affirment que plus de 300 professionnels de la santé ont été tués depuis.

Néanmoins, Noor, dont la jambe droite pourrait survivre intacte, est plus chanceuse que certains enfants dont les membres ont été amputés rapidement par manque de temps ou d'expertise médicale, parfois sans anesthésie.

"Malheureusement, beaucoup de ces amputations sont vraiment inutiles", a déclaré Sean Casey, coordinateur des équipes médicales d'urgence de l'OMS.

Dans d'autres cas, l'amputation est le seul choix possible parce que les enfants blessés arrivent à l'hôpital plusieurs jours après leur blessure.

James Elder, porte-parole de l'UNICEF, a déclaré avoir vu un enfant dont la jambe gauche blessée avait commencé à se décomposer parce qu'il était resté bloqué dans un bus pendant plus de trois jours en raison des retards des postes de contrôle militaires.

L'unité du porte-parole militaire israélien a déclaré qu'un débriefing opérationnel avait été organisé pour tirer des leçons immédiates de l'incident et qu'il serait examiné de manière plus approfondie.

PERSONNE NE VIENT LES VOIR

Bien que les autorités sanitaires de Gaza ne disposent pas d'un décompte officiel, les médecins et les travailleurs humanitaires affirment que le chiffre de 1 000 avancé par l'UNICEF est exact pour les deux premiers mois du conflit, mais qu'il a probablement été largement dépassé depuis, ce qui rend les taux d'amputation à Gaza anormalement élevés par rapport à d'autres conflits et catastrophes.

En Ukraine, où des missiles ont également frappé des tours résidentielles pendant l'invasion russe, il y a 30 cas connus d'enfants amputés, selon le bureau du médiateur.

Le Dr Ghassan Abu-Sittah, chirurgien britannico-palestinien, a déclaré avoir pratiqué six amputations à Gaza en une seule nuit. Une fois, il a dû rouvrir le moignon de la cuisse d'un enfant après l'amputation pour nettoyer le pus.

Le Crochet de MSF a également rapporté que de nombreuses personnes revenaient à sa clinique de Rafah avec des moignons infectés.

La présidente du Comité international de la Croix-Rouge, Mirjana Spoljaric, a déclaré qu'elle ne pouvait pas oublier les images d'enfants, souvent orphelins, souffrant d'amputations multiples dans les services hospitaliers, après avoir visité Gaza en décembre. "En plus des blessures que vous voyez et du manque de médicaments contre la douleur, ils sont allongés là et personne ne vient les voir.

Dans certains cas, comme celui de Ritash, orpheline de Gaza âgée de 10 ans, sa jambe droite a dû être réamputée plus haut et juste en dessous du genou après qu'elle se soit infectée, selon Gemma Connell, travailleuse humanitaire de l'Office humanitaire des Nations unies (OCHA) qui l'a rencontrée.

Une photo la montre fronçant les sourcils depuis un fauteuil roulant sur le sol sale de l'hôpital, son moignon se dressant en l'air. "Je pense que ce que j'ai vu briserait le cœur de n'importe qui", a déclaré Gemma Connell.