Juillet attaque (timidement) dans le vert

Les investisseurs se sont manifestement mis d'accord sur la conduite à tenir pour démarrer le mois de juillet puisque les places financières américaines et européennes ont réalisé des gains journaliers, mais sans pour autant faire d'étincelles. Pendant que les tractations politiques persistent en arrière-plan en France, l'attention des financiers se déplace à nouveau sur l'inflation. On en parle ce matin avec une nouveauté made in Zonebourse et quelques mots sur les banques centrales, qui auront encore l'occasion de souffler le chaud et le froid.