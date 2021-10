Les enfants vont bien : la vieille garde de la finance voit un changement générationnel

Lorsque les vétérans de Wall Street se sont réunis cette semaine pour l'une de leurs premières conférences en personne depuis le début de la pandémie, l'accent mis sur les questions émergentes, des "actions mèmes" aux cryptomonnaies et aux applications de trading gratuites, a signalé une nouvelle ère pour le monde de la finance.

Plus de 460 cadres financiers, régulateurs et politiciens se sont réunis à Washington, et 800 autres y ont participé virtuellement, pour la conférence annuelle de la Security Traders Association (STA), un événement plus connu pour ressasser des problèmes vieux de plusieurs décennies, des frais de négociation aux données du marché, en passant par les progrès du trading algorithmique.

Mais le rassemblement de cette année, qui s'est achevé vendredi, fait suite à quelques mois extraordinaires au cours desquels des millions de jeunes traders de détail se réunissant sur des forums en ligne et négociant par le biais d'applications mobiles peu coûteuses ont souvent investi dans des "actions mèmes", notamment le détaillant de vidéos GameStop en janvier.

La volatilité de cet épisode a été un thème commun et, pour de nombreux participants, les questions ont touché de près leur foyer : lors de discussions au coin du feu et de panels, plusieurs ont dit que leurs enfants avaient été attirés sur le marché après que des courtiers de détail comme Charles Schwab Corp et Fidelity aient suivi Robinhood Markets et abandonné leurs commissions.

Robinhood a déclaré qu'à la fin du trimestre dernier, elle comptait 21,3 millions d'utilisateurs actifs, âgés en moyenne de 31 ans, et que la moitié d'entre eux étaient des primo-investisseurs. L'entreprise tente également de recruter de nouveaux utilisateurs sur les campus universitaires, en proposant 15 dollars pour commencer à investir et la possibilité de gagner 20 000 dollars pour les frais de scolarité.

"Je suis ravi que mes enfants parlent même d'essayer d'investir et d'épargner et de regarder vers l'avenir", a déclaré le législateur républicain Bill Huizenga, qui a cinq enfants, âgés de 15 à 24 ans.

"Je pense que nous devrions encourager cela", a-t-il ajouté.

Eric Pollackov, responsable mondial des marchés de capitaux des ETF chez Invesco, s'est émerveillé que son fils, étudiant en deuxième année de collège, ait utilisé une application mobile pour acheter un fonds négocié en bourse créé par sa société qui suit les obligations d'entreprises américaines à long terme et de qualité.

"Ce que j'aime observer dans ce secteur... c'est le taux d'adoption par tous les types d'investisseurs", a-t-il déclaré.

Mais si de nombreux participants ont salué l'émergence d'une nouvelle classe d'investisseurs, d'autres ont émis une note de prudence. Après ce qui s'est passé dans l'affaire GameStop, la Securities and Exchange Commission (SEC) a lancé une consultation sur les incitations comportementales de type jeu que certains courtiers utilisent pour diriger les transactions, dans un contexte où l'on craint que les jeunes investisseurs soient manipulés dans des transactions risquées.

Allison Lee, une commissaire démocrate de la SEC, a déclaré que ses cinq enfants, tous âgés de 20 à 30 ans, utilisent également des applications de trading.

Parler avec eux des risques du marché a tendance à les "ennuyer à mort", a-t-elle dit, mais elle veut s'assurer que les courtiers donnent une divulgation complète autour des conflits d'intérêts potentiels et de la façon dont ils font leurs revenus, afin que tout le monde comprenne comment ils travaillent.

Les cryptomonnaies attirent également les jeunes investisseurs, y compris les enfants de l'ex-président de la Commodity Futures Trading Commission Christopher Giancarlo, connu parmi les crypto-évangélistes sous le nom de #CryptoDad pour son soutien à la nouvelle industrie.

Il a rappelé comment une discussion lors d'un séjour de ski en famille avec des jeunes d'une vingtaine d'années qui n'avaient jamais manifesté d'intérêt pour les marchés auparavant lui a ouvert les yeux sur "un véritable fossé entre les générations."

"Ils comprennent intuitivement la monnaie numérique, ils comprennent intuitivement la tokenisation, et ils comprennent intuitivement le bitcoin et la crypto", a-t-il déclaré.

Le chef de la SEC a mis en garde contre une fraude généralisée dans les cryptomonnaies.

Jim Toes, chef de STA, a déclaré que des protections étaient nécessaires pour cette nouvelle génération d'investisseurs, notant que son fils de 23 ans s'engageait également sur le marché pour la première fois.

"Cela renouvelle aussi en quelque sorte ce sentiment de responsabilité que nous avons tous d'être les gardiens du marché, a-t-il dit, et de s'assurer que nous laissons quelque chose de mieux à la prochaine génération." (Reportage de John McCrank ; montage de Michelle Price et Sonya Hepinstall)