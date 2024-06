Pour la première fois depuis que Nelson Mandela a négocié la fin de la domination de la minorité blanche, d'anciens ennemis jurés se réunissent en Afrique du Sud et s'engagent à surmonter leurs différences idéologiques pour le bien de la nation.

Le président Cyril Ramaphosa a déclaré que ce changement politique radical répondait à la demande des électeurs de trouver des solutions à des problèmes de plus en plus graves, qu'il s'agisse du taux de chômage élevé, de la torpeur économique, de la corruption ou des infrastructures défaillantes.

Mais la perspective de voir le Congrès national africain - le mouvement de libération qui a libéré le pays de l'apartheid - gouverner aux côtés de l'Alliance démocratique (DA), dirigée par les Blancs, ne plaît pas à de nombreux Sud-Africains noirs.

"L'ANC se range du côté de l'ennemi du progrès", a déclaré Nathi Mboniswa, un électeur de l'ANC âgé de 25 ans, qui craint que son parti ne compromette ses valeurs en s'associant à la DA.

Lors des élections du mois dernier, les électeurs en colère ont démantelé la majorité que l'ANC détenait depuis 30 ans. N'ayant d'autre choix que de partager le pouvoir, M. Ramaphosa a annoncé qu'il formerait un gouvernement d'unité nationale ouvert aux partis de l'ensemble du paysage politique sud-africain.

Mais les calculs électoraux ont montré que l'ANC devrait intégrer au moins l'un de ses principaux rivaux : la DA, favorable aux entreprises, les Combattants pour la liberté économique (EFF), un parti de gauche radicale, ou le parti populiste uMkhonto we Sizwe.

Ces deux derniers ont refusé de participer à un gouvernement qui inclurait la DA.

Après la réélection de M. Ramaphosa par les législateurs vendredi, Julius Malema, chef de file des EFF, a profité du temps qui lui était imparti pour féliciter M. Ramaphosa et dénoncer l'alliance avec la DA.

"L'histoire vous jugera et vous jugera sévèrement", a-t-il déclaré. "Il ne s'agit pas d'un gouvernement d'unité nationale. Il s'agit d'une grande coalition entre l'ANC et le capital monopolistique blanc.

La DA, qui souhaite abolir certaines politiques d'émancipation des Noirs de l'ANC, rejette toute accusation selon laquelle elle représenterait les riches Blancs du pays, affirmant que ses réformes économiques profiteraient à tous les Sud-Africains.

POUR L'AMOUR DU PEUPLE

Après trois décennies d'efforts pour briser la mainmise incontestée de l'ANC sur le pouvoir, la DA, deuxième parti d'Afrique du Sud, est sortie triomphante des négociations de la coalition.

"La DA franchit cette étape historique en raison de son amour profond et constant pour le peuple de ce pays", a déclaré son dirigeant, John Steenhuisen, lors d'une allocution télévisée, en promettant d'amplifier les succès enregistrés dans ses bastions.

Contrairement au reste du pays, la province du Cap-Occidental, que la DA contrôle depuis 2009, s'est nettement mieux comportée, avec un taux de chômage plus faible, des coupures d'électricité moins graves et des investissements plus importants.

Il ne sera toutefois pas facile de convaincre les sceptiques.

Dans un pays à l'histoire raciale douloureuse, où les Sud-Africains blancs ne représentent que 7 % de la population, la DA s'est efforcée de prouver qu'elle reflétait les aspirations de tous.

La composition majoritairement blanche de sa direction nationale n'a pas aidé.

"Le quotient de mélanine du leader de la DA est l'aspect le moins important de cet accord historique", a écrit Helen Zille, l'une des principales responsables de la DA, sur X vendredi, critiquant l'attention portée par les médias internationaux à la race de M. Steenhuisen.

Mais l'idéologie de la DA, qui prône l'économie de marché et un gouvernement restreint, inquiète également de nombreuses personnes en Afrique du Sud, où 24 millions de personnes, soit plus d'un tiers de la population, survivent grâce à l'aide sociale.

La volonté de mettre fin à un système de quotas raciaux établi par l'ANC pour les employeurs, malgré les effets économiques persistants de la discrimination de l'époque de l'apartheid, a également suscité des critiques.

"J'espère que l'ANC pourra veiller à ce que les politiques progressistes de la gauche soient défendues", a déclaré Kabelo Phungwayo, un partisan de l'ANC âgé de 22 ans.

'EFFACÉ'

La direction de l'ANC s'est efforcée d'apaiser les inquiétudes dans ses rangs.

Le secrétaire général Fikile Mbalula a déclaré que les détails du fonctionnement de la coalition n'avaient pas encore été finalisés. Il a également reconnu que si l'ANC cédait à toutes les demandes de la DA, il serait "mort".

"Nous devons être un parti révolutionnaire", a-t-il déclaré vendredi. "Nous serons anéantis si nous perdons le peuple.

Toutes les parties continuent de qualifier le nouveau bloc politique de gouvernement d'unité nationale, bien que les deux autres membres de la coalition - le parti de la liberté Inkatha et l'alliance patriotique - soient relativement modestes.

"L'ANC fuit en fait la responsabilité d'avoir formé une coalition avec la DA. C'est pourquoi il trouve un langage pour aseptiser ce qui se passe", a déclaré Lukhona Mnguni, du Rivonia Circle, un groupe de réflexion basé à Johannesburg.

Toutefois, le meilleur moyen de faire taire les critiques et de dissiper les doutes quant à un partenariat avec la DA consistera probablement à agir.

Les sondages du mois dernier ont clairement montré que même de nombreux partisans de l'ANC se sont lassés des années de déclin de l'Afrique du Sud et réclament quelque chose de nouveau.

"Cette coalition marque le début d'une nouvelle ère où les dirigeants sud-africains mettent leurs différences de côté", a déclaré Sandra Sholayan, une responsable de la communication de 56 ans originaire de l'est de Londres, qui a voté pour l'ANC.

"Ensemble, nous pouvons faire plus. (Informations complémentaires fournies par Nellie Peyton, Sfundo Parakozov et Siyabonga Sishi à Johannesburg, Wendell Roelf au Cap et Johnnie Isaac à East London ; Rédaction : Silvia Aloisi et Kirsten Donovan)