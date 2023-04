Le juge conservateur Clarence Thomas de la Cour suprême des États-Unis a accepté pendant des décennies des voyages de luxe de la part d'un homme d'affaires de Dallas sans les divulguer publiquement, malgré une loi fédérale exigeant la divulgation de la plupart des cadeaux, selon un rapport de presse publié jeudi, ce qui a incité les démocrates du Sénat à demander une enquête.

Le rapport de ProPublica révèle que Mme Thomas a passé des vacances à plusieurs reprises avec le magnat de l'immobilier et donateur républicain Harlan Crow, notamment à bord de son jet privé et de son superyacht aux États-Unis et dans le monde entier. Selon le média, la fréquence des cadeaux n'a "aucun précédent connu dans l'histoire moderne de la Cour suprême des États-Unis".

M. Thomas et le président de la Cour suprême, John Roberts, n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Le rapport soulève de nouvelles questions sur les conflits d'intérêts potentiels entre les juges et la Cour, qui a fait l'objet de critiques croissantes pour son absence de code d'éthique formel.

M. Crow a déclaré à ProPublica que lui et sa femme étaient amis avec M. Thomas et son épouse depuis 1996 et qu'ils n'avaient "jamais cherché à influencer le juge Thomas sur quelque question juridique ou politique que ce soit".

Le président de la commission judiciaire du Sénat, Dick Durbin, a déclaré que sa commission "agira" sur la base du rapport, sans préciser quelles mesures elle prendrait.

"La plus haute cour du pays ne devrait pas avoir les normes éthiques les plus basses", a déclaré M. Durbin, un démocrate.

Il a ajouté que les juges devaient être tenus de respecter un code de conduite applicable, comme les autres juges fédéraux, qui ont pour instruction d'éviter ne serait-ce que "l'apparence d'irrégularité".

M. Roberts a déclaré que les juges consultaient ce code pour évaluer leurs propres obligations éthiques.

Le sénateur démocrate Sheldon Whitehouse a demandé à M. Roberts de veiller à ce qu'une enquête approfondie soit menée.

"Cela exige le type d'enquête indépendante que la Cour suprême - et seulement la Cour suprême, à travers tout le gouvernement - refuse de mener", a déclaré M. Whitehouse sur Twitter.

Gabe Roth, qui dirige le groupe de réforme Fix the Court, a déclaré que les parlementaires devaient mener une "réimagination" des responsabilités de la Cour "lorsqu'il s'agit de mesures de contrôle de base."

Le rapport de ProPublica est la dernière révélation en date à susciter des préoccupations d'ordre éthique au sujet de M. Thomas. Des rapports antérieurs sur l'implication de son épouse Virginia "Ginni" Thomas dans des efforts visant à renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020, ainsi que la décision de Clarence Thomas de ne pas se récuser dans les affaires liées aux élections, ont soulevé des questions quant à son impartialité judiciaire.

Le fait que M. Thomas n'ait pas déclaré les voyages offerts par M. Crow semble violer une loi fédérale qui exige que les juges et autres fonctionnaires fédéraux divulguent la plupart des cadeaux, a rapporté ProPublica, citant des experts en éthique juridique.

M. Thomas, qui est peut-être le membre le plus conservateur de la Cour, a été nommé à vie en octobre 1991 par le président républicain George H.W. Bush.