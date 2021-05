Les enquêtes sur les tiques et la maladie de Lyme sont en hausse au Canada

TORONTO, 04 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec l’été qui approche à grands pas, les gens passent de plus en plus leur temps à l’extérieur alors que nous sommes en plein milieu de la pandémie du COVID-19. Abell Gestion Parasitaire constate qu’au cours de la saison estivale, les tiques sont actives à travers le pays ce qui risque d’entraîner une propagation de la maladie de Lyme.



Le président John Abell de la compagnie Abell Gestion Parasitaire a déclaré “qu’un nombre record de questions sur les tiques ont été soulevés par Abell au cours de la dernière année. Le nombre d’appels de tiques a augmenté de plus de 1000% et nous demandons aux gens de prendre des précautions supplémentaires lorsqu’ils se promènent dans les parcs et le long des zones boisées pour se protéger contre les tiques et réduire la transmission de la maladie de Lyme.”

L’Agence de la Santé Publique du Canada, déclare que depuis 2009, les cas signalés de maladie de Lyme au Canada ont été multipliés par 14. Plusieurs provinces sont considérées comme des points chauds, dont l’Ontario, le Québec et la Nouvelle-Écosse.

Le docteur Mélanie Wills, directrice du laboratoire de recherche sur la maladie de Lyme de la fondation G. Magnotta à l'Université de Guelph nous affirme “qu’on ne peut atteindre un meilleur pronostic de la maladie de Lyme que si cette maladie est diagnostiquée et traitée très tôt, mais beaucoup de gens ne se rendent même pas compte qu’ils ont été mordus par une tique et ignorent donc tous ces risques. La prévention est certes la meilleure stratégie pour éviter la maladie de Lyme et ces complications graves, y compris celles affectant le cœur et le système nerveux.”

Statistiques de la maladie de Lyme

La maladie de Lyme est l'infection à transmission vectorielle la plus répandue dans l’hémisphère nord.

Les tiques peuvent être porteuses de bactéries qui causent la maladie de Lyme. Ces bactéries vivent dans les paysages urbains, les terrains de jeux et les zones résidentielles

Les premiers signes physiques de la maladie de Lyme ressemblent aux symptômes de la grippe (maux de tête, douleurs articulaires et musculaires, etc.)

On estime que 9% seulement des personnes infectées développent une éruption cutanée classique à l’endroit de la piqûre de la tique.



Bien que les populations de tiques se trouvent aux alentours des zones boisées, broussailleuses ou sur les hautes herbes, on les trouve également autour des maisons dans les arbustes, les amas de feuilles, les parcs et les sentiers urbains.

Au cours de vos promenades et de vos randonnées, marchez au milieu des sentiers. Portez des vêtements de couleur claire pour déceler les tiques. Utilisez des insectifuges contenant du DEET ou de l'icaridine pour protéger votre peau et vos vêtements. En rentrant chez vous, lavez promptement vos vêtements et faites-les sécher à la sécheuse à haute température pour tuer toutes les tiques qui sont encore vivantes.

Le Laboratoire de recherche sur la maladie de Lyme de G. Magnotta réunit des scientifiques de très haut niveau pour lutter contre la maladie de Lyme et d’autres maladies infectieuses. Abell Gestion Parasitaire a établi des fonds de bourses d'études dédiés exclusivement à la recherche sur la maladie de Lyme. Pour plus d’informations sur ces travaux, ou si vous désirez faire un don, veuillez visiter notre site web, gmagnottafoundation.com.

Pour plus d’information, veuillez contacter:

Eliana Pasquariello, Abell Gestion Parasitaire, epasquariello@abellgroup.com