Les enquêteurs remettent en question la réaction tardive de la police lors de la fusillade dans une école du Texas.

La raison pour laquelle les officiers ont attendu dans le couloir près d'une heure avant d'entrer et de tirer mortellement sur le tireur est au cœur d'une enquête en cours menée par le département de la sécurité publique du Texas sur le massacre de 19 enfants et de deux enseignants dans la fusillade la plus meurtrière dans une école américaine depuis près de dix ans.

Les enquêteurs sont également toujours à la recherche d'un motif pour l'attaque. Salvador Ramos, qui avait abandonné ses études secondaires, n'avait aucun casier judiciaire et aucun antécédent de maladie mentale.

Au moins deux enfants ont appelé le 911 depuis deux salles de classe de quatrième année adjacentes après que Ramos, 18 ans, soit entré mardi avec un fusil semi-automatique AR-15, a déclaré en début de semaine le colonel Steven McCraw, directeur du département de la sécurité publique du Texas.

"Il est dans la salle 112", a chuchoté une fille au téléphone à 12 h 03, plus de 45 minutes avant qu'une équipe tactique dirigée par la patrouille frontalière américaine ne fasse irruption à 12 h 51 et mette fin au siège de l'école primaire Robb à Uvalde, une ville de 16 000 habitants à l'ouest de San Antonio.

La même fille avait imploré l'opérateur du 911 d'"envoyer la police maintenant" à 12 h 43 et à nouveau quatre minutes plus tard.

Le commandant sur place, le chef du service de police du district scolaire, croyait à ce moment-là que Ramos était barricadé à l'intérieur et que les enfants n'étaient plus en danger immédiat, ce qui donnait aux agents le temps de se préparer, a déclaré M. McCraw.

"Avec le bénéfice du recul où je suis assis maintenant, bien sûr, ce n'était pas la bonne décision", a déclaré McCraw. "C'était la mauvaise décision, point final".

Les protocoles standard d'application de la loi demandent à la police d'affronter un tireur actif dans une école sans délai, plutôt que d'attendre des renforts ou plus de puissance de feu, un point que McCraw a reconnu.

McCraw a décrit d'autres moments où Ramos aurait pu être contrecarré. Un agent de l'école, répondant à des appels concernant un homme armé qui a embouti une voiture au funérarium d'en face, est passé devant Ramos alors qu'il était accroupi à côté d'un véhicule sur la propriété de l'école. La police a déclaré que Ramos a tiré sur deux personnes se trouvant à l'extérieur avant d'escalader une clôture pour pénétrer dans l'enceinte de l'école.

La porte qui a permis à Ramos d'accéder au bâtiment avait été laissée ouverte par un enseignant, a déclaré McCraw, en violation des politiques de sécurité du district scolaire.

Alors que les critiques à l'égard de la réponse des forces de l'ordre se multipliaient, des policiers de villes aussi éloignées que Houston et Dallas ont commencé à arriver à Uvalde pour aider les autorités locales, assurant dans certains cas la protection de la police d'Uvalde, du maire et de l'armurerie où Ramos a acheté son arsenal.

Des voitures de police étaient garées devant le domicile de Pedro Arredondo, le chef de la police du district scolaire. La réponse de la police à la fusillade a été vivement critiquée par McCraw et le gouverneur du Texas Gregg Abbott, entre autres.

Les questions concernant les efforts de la police pour arrêter Ramos sont apparues alors que le principal groupe de défense des droits des armes à feu des États-Unis, la National Rifle Association, tenait sa convention annuelle à 443 km de là, à Houston.

Abbott, un républicain et fervent défenseur des droits des armes à feu, qui s'est adressé à la réunion dans une vidéo préenregistrée, s'est emparé des défaillances apparentes de la police à Uvalde, déclarant plus tard lors d'une conférence de presse qu'il avait été induit en erreur et qu'il était "furieux de ce qui s'est passé".

M. Abbott a nié que les lois texanes sur les armes à feu récemment adoptées, y compris une mesure controversée supprimant les exigences en matière de permis pour le port d'une arme dissimulée, avaient "un quelconque rapport" avec le bain de sang de mardi. Il a suggéré aux législateurs de l'État de se concentrer à nouveau sur la lutte contre les maladies mentales.

Le président Joe Biden, un démocrate qui a exhorté le Congrès à approuver de nouvelles restrictions sur les armes à feu, se rendra à Uvalde dimanche pour réconforter les familles et rendre hommage aux jeunes victimes.