L'ancien président Donald Trump a été déclaré vainqueur des caucus de l'Iowa lundi, selon les premières projections, une victoire retentissante qui le met sur la voie de l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de 2024.

Voici quelques enseignements tirés de cette première course à l'investiture nationale en vue de l'élection du 5 novembre :

L'ESPRIT FAIT

Si les premiers chiffres de l'Iowa se confirment, le favori Trump n'a jamais été en danger de perdre.

Une écrasante majorité des participants aux caucus républicains - 64 % - ont pris la décision de soutenir tel ou tel candidat avant ce mois-ci. Parmi ces électeurs, 64 % ont choisi Trump, selon les sondages d'entrée réalisés par Edison Research, rendant presque vaine toute la campagne de fin de campagne menée par les rivaux Ron DeSantis et Nikki Haley.

M. Trump était bien placé pour dominer un État rural comptant une importante population blanche et ouvrière, ce que confirment les chiffres d'Edison Research : Il a gagné 76 % des électeurs qui ont déclaré n'avoir jamais fréquenté l'université et 54 % des personnes âgées de 45 ans et plus. Il a gagné auprès de ceux qui se considèrent comme très conservateurs et plutôt conservateurs. Il a gagné la majorité des électeurs indépendants.

Trump a conquis 60 % des républicains qui ont déclaré que leur principale priorité était l'immigration et 52 % de ceux qui s'inquiètent le plus de l'économie.

Plus révélateur encore : Parmi les 66 % de participants aux caucus qui ne croient pas que le président Joe Biden ait été légitimement élu, 68 % ont choisi Trump. Et 63 % des républicains interrogés ont déclaré que M. Trump, qui fait l'objet de poursuites pénales devant des tribunaux fédéraux et des tribunaux d'État pour avoir tenté de fausser l'élection de 2020, serait apte à être président même s'il était reconnu coupable d'un crime.

Ces chiffres confirment l'approche de M. Trump dans l'Iowa. Sa campagne n'a jamais considéré l'État comme acquis, mais elle n'a jamais non plus abordé les caucus comme une victoire obligatoire. Ce n'est qu'au cours des dernières semaines que M. Trump a intensifié sa présence, et il n'a organisé qu'un seul rassemblement au cours du dernier week-end.

Il est concevable qu'il n'ait jamais eu à le faire. La victoire semblait acquise depuis le début.

UN PARI PERDANT

Le gouverneur de Floride, M. DeSantis, a longtemps misé son succès dans l'Iowa en courtisant le bloc de vote chrétien-conservateur de l'Iowa.

Mais les premiers sondages d'entrée ont montré que Trump avait plus de deux fois le soutien des électeurs évangéliques de l'État que DeSantis, 53 % contre 26 %.

Alors que les bureaux de vote de l'État comptabilisaient leurs votes, M. DeSantis se situait à environ 30 points de pourcentage derrière l'ancien président, dans une lutte serrée pour la deuxième place avec Mme Haley.

M. DeSantis a passé des mois à obtenir le soutien de leaders chrétiens tels que Bob Vander Plaats et à visiter les enclaves rurales où ils ont de l'influence.

Il a adopté une position intransigeante sur l'avortement, soutenant l'interdiction de la procédure à six semaines, alors que M. Trump a suggéré l'utilisation d'une norme plus souple.

M. DeSantis est allé jusqu'à accuser M. Trump, qui, en tant que président, a contribué à réunir la majorité de la Cour suprême des États-Unis qui a annulé la protection constitutionnelle de l'avortement, de ne pas être suffisamment "pro-vie". M. DeSantis a formé une coalition de pasteurs chargés de persuader les électeurs de M. Trump de changer de camp.

Lors des rassemblements, il a souvent parlé de revêtir "l'armure de Dieu". Il a dénoncé les politiques qui soutenaient les droits des transgenres.

Cela n'a pas fonctionné.

Selon Edison, M. DeSantis a certes remporté la majorité écrasante des participants aux caucus qui ont fait de l'avortement leur principale préoccupation, mais ces électeurs ne représentaient que 11 % de l'électorat. Pour les évangéliques qui étaient plus préoccupés par l'immigration, la politique étrangère ou l'économie, Trump était facilement leur premier choix.

M. DeSantis a tenté de reproduire la stratégie employée par le sénateur américain Ted Cruz lorsqu'il a battu Trump de justesse dans l'Iowa en 2016. Il a consacré l'essentiel de son temps, de son énergie et de ses ressources à cet État.

Mais après un mandat présidentiel, Trump est aujourd'hui plus populaire auprès des habitants de l'Iowa qu'il ne l'était à l'époque. DeSantis devait trouver une nouvelle formule - et les résultats de lundi montrent qu'il ne l'a jamais fait.