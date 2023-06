Les entrées dans les fonds communs de placement en actions indiens ont diminué de moitié en séquentiel pour atteindre 32,4 milliards de roupies en mai, le niveau le plus bas depuis novembre 2022, selon les données de l'Association of Mutual Funds in India (AMFI) publiées vendredi. Les entrées dans les fonds communs de placement en actions étaient tombées à leur plus bas niveau en cinq mois, soit 64,80 milliards de roupies, en avril.

La baisse des entrées dans les fonds communs de placement en actions a été compensée par des entrées étrangères régulières dans les actions nationales, ce qui a entraîné une hausse de 2,60 % de l'indice Nifty 50 en mai.

Les contributions par le biais de plans d'investissement systématiques (SIP) - dans lesquels les investisseurs effectuent des paiements réguliers dans des fonds communs de placement - ont augmenté de 7,44 % par rapport au mois précédent pour atteindre un record de 147,49 milliards de roupies en mai. Plus de 1,05 million de nouveaux comptes SIP ont été ouverts le mois dernier.

"L'augmentation du nombre de jours ouvrables en mai et la préférence des investisseurs particuliers pour les fonds communs de placement afin d'investir sur les marchés d'actions ont propulsé les SIP à des niveaux record", a déclaré NS Venkatesh, directeur général de l'AMFI.

"La rotation des fonds vers les petites capitalisations, qui devraient remonter après une forte correction, et les prises de bénéfices, l'indice approchant des niveaux records, ont déclenché une modération dans les grandes capitalisations, les moyennes capitalisations et les multicapitalisations", a ajouté M. Venkatesh.

Parmi les fonds d'actions, les fonds à petite capitalisation ont représenté la majorité des investissements pour le huitième mois consécutif, avec un record de 32,83 milliards de roupies, contrairement aux sorties de 13,62 milliards de roupies des fonds à grande capitalisation, d'après les données de l'AMFI.

Les fonds communs de placement axés sur les actions ont enregistré des entrées nettes pendant 27 mois consécutifs depuis février 2021.

L'industrie des fonds communs de placement, y compris les régimes de dette, d'actions, hybrides et autres, a vu les entrées nettes chuter de 53 % à 574,2 milliards de roupies, selon les données de l'AMFI.

Les actifs moyens sous gestion ont augmenté à 42,94 trillions de roupies, contre 41,53 trillions de roupies en avril.

(1 $ = 81,8020 roupies indiennes)