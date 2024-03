Berne (awp/ats) - À eux seuls, les quatre films les plus populaires de 2023 - Barbie, Avatar: The way of water, The Super Mario Bros. Movie et Oppenheimer - ont généré 23% du total des entrées de cinéma en Suisse. Le nombre d'entrées a dépassé les 10 millions pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Sur un total de plus de 10,5 millions de places vendues en 2023, les films suisses représentent 6,3% du marché, a indiqué lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué. Cette part de marché est nettement plus élevée en Suisse alémanique, plus de la moitié des productions helvétiques étant de langue originale allemande ou suisse-allemande.

Comparé à 2019, le cinéma suisse attire donc encore 21% moins de public, selon les chiffres de l'OFS. Exception à cette règle, les salles obscures tessinoises ont vendu environ 2,5 fois plus de billets pour des productions nationales l'année dernière qu'avant la pandémie de Covid-19.

Un succès qui est largement dû à Ciao-Ciao Bourbine, sorti le 30 novembre dernier en Suisse alémanique et au Tessin. Actuellement classée dans les 10 meilleurs succès du cinéma suisse avec plus de 339'000 entrées, cette comédie de Peter Luisi a généré à elle seule près de la moitié des entrées en Suisse italienne en 2023.

Fréquentation et prix à la hausse

Si les salles obscures n'ont toujours pas retrouvé leur fréquentation d'avant la pandémie (12,5 millions d'entrées en 2019), elles ont nettement progressé par rapport à 2022. Les ventes de billets ont bondi de 21%, alors que le nombre de sorties et de projections ont légèrement diminué, accentuant le rôle qu'ont joué les grands films à succès dans cette fréquentation accrue.

Le prix d'une place de cinéma a légèrement augmenté l'année dernière. Il a atteint les 16,30 francs suisses en moyenne, soit 2,6% de plus qu'en 2022.

Il diffère selon la région et le type de cinéma. En Suisse alémanique, le prix moyen se monte à 16,90 francs suisses et de manière générale, on paie son entrée moins chère dans un cinéma mono-salle (14,10 francs suisses) que dans un multisalle (15,60 francs suisses) ou dans un multiplexe de 8 salles ou plus, où la place se paie en moyenne 17,70 francs suisses. Les projections en 3D tirent notamment ces moyennes vers le haut, avec un prix moyen de 21,90 francs suisses par séance.

ats/ck