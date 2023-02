Les entrées de fonds communs de placement en actions indiennes atteignent leur plus haut niveau depuis quatre mois en janvier - données du secteur

Les entrées nettes d'actions atteignent leur plus haut niveau depuis quatre mois en janvier https://www.reuters.com/graphics/EQINFLOWS-JAN/JAN-EQINFLOWS/dwpkdeqzrvm/chart.png

Les entrées de fonds avaient plus que triplé en décembre pour atteindre 73,03 milliards de roupies.

L'augmentation des flux entrants le mois dernier a compensé une partie de la pression sur les marchés, qui ont connu de fortes ventes de la part des investisseurs étrangers. Les ventes étrangères dans les actions indiennes ont atteint un sommet de sept mois de 3,51 milliards de dollars en janvier, selon les données officielles.

Les indices plus larges, NSE Nifty 50 et S&P BSE Sensex ont chuté de plus de 2% chacun en janvier.

"Les investissements dans les fonds communs de placement font contrepoids aux sorties de portefeuille étrangères", a déclaré N.S. Venkatesh, directeur général de l'AMFI, ajoutant que plus de 900 000 nouveaux investisseurs ont versé de l'argent dans les fonds communs de placement en janvier.

"L'augmentation des entrées de fonds communs de placement en actions dans un marché volatil montre que les investisseurs ont repris confiance dans les actions en tant que créateur et multiplicateur de richesse", a déclaré Venkatesh.

Tendances par segment https://www.reuters.com/graphics/SEGMENT-JAN/JAN-SEGMENT/zdvxdnjxavx/chart.png

Les fonds à petite capitalisation ont représenté la plupart des investissements, avec un sommet de 22,56 milliards de roupies sur trois ans, tandis que les fonds à grande capitalisation ont attiré 7,16 milliards de roupies, un sommet sur six mois.

Après la correction substantielle des petites capitalisations, les investisseurs voient de la valeur dans ce segment, selon l'AMFI.

Les flux nets positifs dans un marché modéré sont un signe de la maturité croissante des investisseurs à poursuivre leurs allocations dans les fonds communs d'actions, a déclaré Akhil Chaturvedi, chief business officer chez Motilal Oswal AMC.

Les contributions aux plans d'investissement systématiques (SIP) - dans lesquels les investisseurs effectuent des paiements réguliers dans un fonds commun de placement - ont augmenté pour le sixième mois consécutif pour atteindre un record de 138,56 milliards de roupies indiennes, selon les données.

Les contributions SIP atteignent un niveau record pour le sixième mois https://www.reuters.com/graphics/SIP-JAN/JAN-SIP/zgpobkynevd/chart.png

L'augmentation des contributions SIP a servi d'amortisseur aux marchés, dans un contexte de sorties persistantes des FPI, a déclaré Venkatesh.

Les contributions SIP ont atteint 1,5 trillion de roupies au cours des 12 derniers mois, soit beaucoup plus que les sorties de capitaux étrangers de 1,17 trillion de roupies.

Les fonds liquides - fonds qui arrivent à échéance en 91 jours - ont connu des sorties de 50,42 milliards de roupies, selon l'AMFI.

Les fonds liquides enregistrent des sorties de fonds pour le deuxième mois consécutif https://www.reuters.com/graphics/LIQUID-FUNDS/FUNDS-LIQ/egpbyabozvq/chart.png

L'industrie des fonds communs de placement, y compris les fonds d'emprunt, les fonds d'actions, les fonds hybrides et autres, a enregistré un flux net total de 113,73 milliards de roupies, soit une augmentation de 153 % par rapport aux 44,91 milliards de roupies de décembre, selon les données de l'AMFI.

Les flux nets dans les fonds communs de placement ont plus que doublé en janvier https://www.reuters.com/graphics/NET-FLOWS/FLOWS-NETJAN/akpeqmjeypr/chart.png

L'actif moyen sous gestion a à peine augmenté à 40,8 trillions de roupies, contre 40,76 trillions de roupies en décembre.

(1 $ = 82,6080 roupies indiennes)