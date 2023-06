Pour les entrepreneurs chinois ambitieux dans le domaine de la technologie, l'expansion aux États-Unis devient de plus en plus difficile.

Avant 2019, il y avait peu d'obstacles majeurs à la création d'une entreprise chinoise qui faisait des affaires aux États-Unis depuis la Chine. Mais avec l'escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, en particulier après que Washington a imposé des sanctions au géant des télécommunications Huawei, certaines entreprises chinoises ont commencé à établir leur siège social à l'étranger, ce qui pourrait les aider à attirer moins l'attention du gouvernement américain.

Aujourd'hui, certains propriétaires d'entreprises technologiques de Chine continentale affirment qu'ils doivent aller plus loin et obtenir la résidence permanente ou la citoyenneté à l'étranger pour éviter les restrictions et les préjugés à l'encontre des entreprises chinoises aux États-Unis.

Ryan, basé à Shenzhen, qui a refusé de donner son nom de famille par crainte de représailles en Chine, explique que sa start-up de logiciels, créée il y a trois ans, a atteint le point où il serait naturel de se développer aux États-Unis, la plus grande économie du monde. Son entreprise compte déjà un million d'utilisateurs en Asie de l'Est et une base solide en Amérique du Nord.

Mais il est consterné par les conflits commerciaux entre les États-Unis et la Chine et par les restrictions imposées ou proposées par les parlementaires américains à un nombre croissant d'entreprises chinoises.

"C'est très injuste", a-t-il déclaré, déplorant que les concurrents d'autres pays ne soient pas confrontés à des problèmes similaires lorsqu'ils tentent de s'implanter aux États-Unis.

"Nous nous sentons un peu comme la garniture au milieu d'un biscuit.

Sa solution ? Il tente d'obtenir la résidence permanente dans un autre pays asiatique.

Reuters s'est entretenu avec sept entrepreneurs technologiques de Chine continentale, dont la plupart ont fait leurs études à l'étranger, et qui aimeraient développer leurs activités aux États-Unis. Tous essaient d'obtenir la résidence permanente ou la citoyenneté dans un autre pays, la plupart d'entre eux explorant une série d'options telles que Hong Kong, le Canada, le Japon, les États-Unis et Singapour.

Sur les sept entrepreneurs, trois ont accepté d'être identifiés par leur prénom anglais uniquement, tandis que les autres ont demandé l'anonymat complet, tous invoquant des craintes de répercussions en Chine. Ils ont également demandé à ce que leurs activités ne soient pas décrites en détail.

DES ÉPAULES PLUS FROIDES

Si les tensions entre les États-Unis et la Chine ont pris un nouvel élan sous l'administration Trump, qui a imposé des droits de douane et des sanctions à Huawei, les frictions se sont poursuivies sans relâche sous la présidence de Joe Biden, les deux pays se disputant la prééminence mondiale dans le domaine de la technologie.

Parmi les principaux points de friction, citons les restrictions américaines à l'exportation de puces et les préoccupations en matière de sécurité des données, qui ont vu TikTok, propriété de ByteDance, interdit sur les appareils du gouvernement américain et carrément par l'État du Montana. Pour sa part, la Chine a récemment empêché des industries clés d'utiliser les produits de Micron Technology et a cherché à contrôler les cabinets de conseil et les sociétés de diligence raisonnable étrangers.

Selon les entrepreneurs et les consultants, les tensions géopolitiques ont rendu l'atmosphère beaucoup moins amicale pour les entreprises de Chine continentale qui souhaitent opérer ou obtenir des financements aux États-Unis.

"Le discours politique à Washington DC et dans de nombreuses capitales nationales repose sur l'idée fausse que toutes les entreprises chinoises sont liées au gouvernement chinois et au parti communiste chinois et qu'elles suivent leurs directives", déclare James McGregor, président pour la Grande Chine de la société américaine de conseil en communication APCO Worldwide.

Le ministère américain du commerce n'a pas répondu à une demande de commentaire sur l'attitude des États-Unis à l'égard des entreprises chinoises.

Le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que certains pays occidentaux voulaient "politiser la technologie, en dressant des obstacles à la coopération technologique et commerciale régulière, ce qui ne profite à aucune des deux parties et nuit au progrès technologique et à la croissance économique au niveau mondial".

DEVENIR MOINS CHINOIS

Même si l'expansion aux États-Unis est devenue beaucoup plus difficile, elle reste l'objectif final de la plupart des entrepreneurs avec lesquels Reuters s'est entretenu. Se concentrer sur le marché intérieur n'est guère une option attrayante malgré sa taille, ont-ils ajouté.

Une répression réglementaire de deux ans sur le secteur technologique chinois, autrefois libre, à partir de la fin de 2020 - qui s'est superposée aux mesures draconiennes de réduction des coûts pendant la pandémie - a conduit à leur désillusion à l'égard de la Chine sous Xi Jinping.

"Tout a changé pendant la pandémie", a déclaré l'entrepreneur Wilson, qui a commencé à chercher des moyens de transférer sa start-up de logiciels à l'étranger après que M. Xi a remporté un troisième mandat sans précédent l'année dernière.

Selon lui, s'il n'est pas impossible de faire des affaires depuis la Chine, la méfiance entre Washington et Pékin est devenue telle qu'il est "plus facile pour mes employés et mes actionnaires que je sois à l'extérieur".

Le Bureau de l'information du Conseil d'État chinois (SCIO) et le ministère des affaires étrangères n'ont pas répondu aux demandes de commentaires sur les efforts déployés par certains entrepreneurs pour s'installer à l'étranger ou sur l'expression de leur désillusion à l'égard de la Chine.

Selon Chris Pereira, basé à Shenzhen, qui dirige la société de conseil en affaires North American Ecosystem Institute, les entreprises qui cherchent à se relocaliser à l'étranger, voire à "dé-chinoiser" leur identité, sont devenues une tendance.

Parmi les entreprises qui ont visiblement réduit leur identité chinoise, on peut citer le détaillant de mode rapide en ligne Shein, qui a fait d'une entreprise de Singapour sa société holding de facto. Début mai, la société de commerce électronique PDD Holdings a transféré son siège social de Shanghai à Dublin.

Shein a refusé de commenter et PDD n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Depuis le début de l'année, le cabinet de M. Pereira a reçu une centaine de demandes de renseignements de la part d'entreprises du continent cherchant à se développer à l'étranger. M. Pereira explique qu'il conseille de nombreuses entreprises sur la manière de s'implanter efficacement à l'étranger et de s'intégrer dans une communauté plutôt que de masquer leur identité chinoise.

Les entrepreneurs ont déclaré qu'ils n'étaient pas convaincus par les expressions de soutien de Pékin aux propriétaires d'entreprises privées et qu'ils s'inquiétaient de la perte des libertés civiques. Être ambitieux en Chine implique aussi souvent de cultiver des liens avec le parti communiste chinois - une étape qu'ils hésitent à franchir, ont également déclaré certains d'entre eux.

Tommy, un autre entrepreneur, a quitté la Chine pour s'installer à l'étranger, découragé par les demandes de censure du gouvernement concernant son produit, devenues trop fréquentes et intrusives, ce qui l'a conduit à fermer son entreprise.

Le SCIO n'a pas répondu à une demande de commentaire sur la manière dont la censure affecte les entreprises en Chine.

Tommy est en train de créer une nouvelle entreprise et souhaiterait éventuellement s'installer aux États-Unis, bien qu'il ait été longuement interrogé par les douaniers américains sur les raisons pour lesquelles il possédait un compte bancaire aux États-Unis lors d'un récent voyage d'affaires dans ce pays.

L'agence américaine des douanes et de la protection des frontières n'a pas répondu à une demande de commentaire.