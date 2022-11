Les entreprises à l'origine du projet de train à grande vitesse en Indonésie cherchent à obtenir un autre prêt d'un milliard de dollars de la Chine.

Le projet de 6 milliards de dollars est confronté à une explosion des coûts en raison de plusieurs problèmes, notamment la hausse des coûts d'acquisition des terrains, les retards de construction dus à la pandémie et la hausse des prix des matériaux, a déclaré Dwiyana Slamet Riyadi, président-directeur du consortium, connu sous le nom de KCIC, lors d'une audition parlementaire.

L'augmentation totale des coûts est estimée à 1,45 milliard de dollars et la Commission nationale chinoise du développement et de la réforme a accepté que 75 % de cette somme soit financée par un prêt bancaire, a déclaré Didiek Hartantyo, président-directeur de la société ferroviaire publique PT KAI, l'une des sociétés du consortium, lors de la même audition.

Le reste du coût sera financé par une augmentation du capital des parties prenantes, a déclaré Didiek.

KAI est en train de demander l'approbation du Parlement pour une injection de capital de 3,22 trillions de rupiahs de la part de l'État, tandis que China Railway Engineering Corporation et d'autres sociétés d'État chinoises devraient augmenter leur participation de 2,15 trillions de rupiahs, a déclaré Didiek.

L'augmentation des coûts est inférieure à l'estimation initiale de la KCIC selon laquelle le projet a dépassé le budget de près de 2 milliards de dollars, après un audit de l'auditeur public BPKP.

Le projet, qui a été attribué à la KCIC en 2015 et qui est l'initiative "Belt and Road" la plus en vue dans cette nation d'Asie du Sud-Est, a été initialement financé par un prêt de 4,55 milliards de dollars équivalents de la CDB avec une durée de 40 ans.

Didiek a déclaré aux parlementaires que des discussions avec la CDB étaient en cours, parallèlement à la demande d'injection de capital présentée par son entreprise au Parlement, soulignant que le projet pourrait subir de nouveaux retards sans une augmentation du financement.

Le gouvernement espère lancer la ligne ferroviaire de 142 km reliant la capitale Jakarta à la ville de Bandung en juin 2023.

(1 $ = 15 658,0000 rupiahs)