Les entreprises américaines à haut rendement ont refinancé près de 270 milliards de dollars d'obligations et de prêts cette année et sont en passe de dépasser les 334 milliards de dollars de 2023, selon un nouveau rapport de JPMorgan.

Les volumes de refinancement sont déjà supérieurs au record de 132 milliards de dollars atteint en 2022, le plus bas en 15 ans, mais inférieurs au record de 512 milliards de dollars refinancés en 2021.

Les prêts à effet de levier représentent la majorité des refinancements depuis le début de l'année, avec 167 milliards de dollars, tandis que 102 milliards de dollars d'obligations à haut rendement ont été refinancés, selon le rapport.

L'activité primaire à haut rendement aux États-Unis a été forte en 2024, car les emprunteurs profitent des écarts serrés et les investisseurs recherchent des rendements attrayants dans la classe d'actifs.

Les spreads des obligations américaines à haut rendement étaient de 338 points de base mercredi, soit 40 points de base de moins depuis le début de l'année et seulement 2 points de base de plus que le niveau le plus bas atteint après la crise financière de 2008, a noté JPMorgan.

Les rendements effectifs des obligations à haut rendement étaient de 7,70 % mercredi, selon l'indice ICE BofA U.S. High Yield. (Reportage de Matt Tracy ; Rédaction de Kirsten Donovan)