Les entreprises américaines de gaz de schiste et de GNL rencontrent les pays européens au sujet de la crise de l'approvisionnement

Le groupe a rencontré à Houston des ministres des affaires étrangères et de l'économie ainsi que des acheteurs commerciaux désireux de réduire leurs importations de pétrole, de charbon et de gaz naturel liquéfié russes suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ont indiqué des responsables. L'Union européenne prévoit de réduire de deux tiers sa dépendance au gaz russe cette année.

Des délégations de Lettonie et d'Estonie, des diplomates de Bulgarie, d'Estonie, de France, d'Allemagne, de Hongrie, de Lettonie et du Royaume-Uni ont visité le projet d'exportation de GNL Golden Pass à Sabine Pass, au Texas, et ont ensuite rencontré à Houston des producteurs de gaz de schiste, a déclaré Fred Hutchison, directeur général du groupe commercial LNG Allies.

Les discussions de groupe comprenaient des cadres supérieurs de Chesapeake Energy, Coterra Energy, EOG Resources et EQT Corp, a-t-il dit. Des rencontres individuelles sont prévues entre des cadres américains et des représentants commerciaux lettons, estoniens et slovaques.

"La situation en Europe est tellement précaire. Tous ces pays qui dépendent du gaz russe sont déterminés à y renoncer, dans certains cas complètement", a déclaré Hutchison.

La construction de nouvelles capacités de GNL prend des années et de nouvelles fournitures abondantes ne seront pas disponibles avant le milieu de la décennie. "Les défis de capacité en 2022 sont grands, mais les opportunités dans quelques années sont vraiment formidables", a-t-il déclaré.

Le besoin de nouvelles usines de GNL a été souligné lors d'une audience du Congrès plus tôt dans la journée par Scott Sheffield, directeur général de Pioneer Natural Resources. Il a exhorté le Congrès à encourager la construction de nouvelles usines américaines.

"Nous devons construire des installations de GNL dans le nord-est", a déclaré M. Sheffield.