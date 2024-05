L'activite economique americaine a continue de croitre entre debut avril et mi-mai, mais les entreprises sont devenues plus pessimistes quant a l'avenir, tandis que l'inflation a augmente a un rythme modeste, selon une enquete de la Reserve federale americaine mercredi, alors que les banquiers centraux s'interrogent sur la duree pendant laquelle ils devront maintenir les taux d'interet a leurs niveaux actuels.

La derniere prise de temperature de la banque centrale americaine sur la sante de l'economie a egalement montre que le marche de l'emploi continue de se refroidir progressivement vers des niveaux plus normalises.

L'enquete, publiee environ toutes les six semaines, intervient alors que les decideurs politiques restent incertains quant au moment d'entamer un cycle de reduction des taux apres avoir maintenu les taux d'interet dans une fourchette de 5,25 % a 5,50 % au cours des dix derniers mois. Ils observent attentivement les tendances de l'activite, de l'emploi et les pressions sur les prix afin de prendre leur decision.

"L'activite economique nationale a continue a se developper... cependant, les conditions ont varie selon les industries et les districts", a declare la Fed dans son enquete, connue sous le nom de "Livre beige", qui a interroge des contacts d'affaires dans les 12 districts de la banque centrale jusqu'au 20 mai. "Les perspectives generales sont devenues un peu plus pessimistes sur fond d'incertitudes croissantes et de risques plus importants.

La plupart des districts de la Fed ont fait etat d'une croissance legere ou modeste de l'activite, tandis que deux d'entre eux n'ont note aucun changement dans l'activite, selon l'enquete.

Le taux d'interet de reference de la Fed devrait rester inchange lors de la prochaine reunion des 11 et 12 juin et les responsables de la Fed, tout en excluant une nouvelle hausse des taux, ont indique qu'ils avaient besoin de donnees encourageantes sur l'inflation pendant plusieurs mois avant d'abaisser les couts d'emprunt, apres avoir ete penalises par des hausses de prix plus importantes que prevu au cours des trois premiers mois de l'annee.

Bien que cette tendance inquietante semble s'etre inversee en avril et que certains signes indiquent que les consommateurs reduisent leurs depenses, l'inflation reste actuellement, selon la mesure preferee de la Fed, superieure de pres d'un point de pourcentage a son taux cible de 2 %.

La derniere lecture de l'indicateur cle de l'inflation de la Fed devrait etre publiee vendredi.

Les gains d'emplois aux Etats-Unis ont ete les plus faibles en six mois en avril et l'augmentation des salaires annuels est tombee en dessous de 4,0 % pour la premiere fois en pres de trois ans, mais le marche du travail reste assez tendu.

Toutefois, certains signes indiquent que les pressions inflationnistes pourraient a nouveau s'accelerer. Les prix des importations americaines ont connu leur plus forte hausse depuis deux ans en avril, en raison de l'augmentation des couts des produits energetiques, tandis que les fabricants ont signale ce mois-ci une augmentation des prix d'une serie d'intrants, ce qui suggere que l'inflation des biens pourrait s'accelerer dans les mois a venir.

"De nombreux districts ont observe une augmentation continue des couts des intrants, en particulier de l'assurance, tandis que certains ont note des baisses de prix pour certains materiaux de construction", indique le rapport de la Fed. (Rapport de Lindsay Dunsmuir ; Redaction d'Andrea Ricci)