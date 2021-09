Les entreprises américaines du secteur de l'énergie s'efforcent de se débarrasser des conséquences de l'ouragan.

Les vents d'Ida, d'une vitesse de 240 km/h, ont frappé de plein fouet l'infrastructure énergétique du pays. Environ 80 % de la production de pétrole et de gaz du golfe du Mexique est restée hors service sur des centaines de plateformes et de plates-formes, les entreprises du secteur de l'énergie s'efforçant d'effectuer des relevés aériens et de faire revenir les travailleurs en raison des dommages subis par les terminaux et les sites de base à terre.

Quelques entreprises, dont BHP et Murphy Oil, ont pris les premières mesures pour relancer la production offshore. Mais elles étaient en minorité. Selon le Bureau américain de la sécurité et de l'environnement, seules 39 des 288 plateformes évacuées la semaine dernière avaient reçu de nouveaux équipages mercredi.

Certains oléoducs et installations de traitement du pétrole ont pu reprendre leurs activités. Mais la plupart ont été gênées par les coupures de courant, le manque d'approvisionnement et les dommages causés par les vents puissants. Port Fourchon, en Louisiane, centre vital de la logistique offshore, a été privé d'électricité et d'eau et ses routes ont été fermées à tous, sauf aux véhicules d'urgence.

"La zone est complètement dévastée", a déclaré Tony Odak, directeur d'exploitation de Stone Oil Distributor, l'un des principaux fournisseurs de carburant de l'industrie offshore. Sa société a transféré certaines de ses activités dans l'ouest de la Louisiane dans le cadre de son plan de redressement.

La gravité de la tempête a été mise en évidence par les dommages subis par un navire de forage qui a été ballotté par les vents d'Ida. Les membres d'équipage secoués du Globetrotter II de Noble Corp ont appelé à l'aide les garde-côtes américains, qui ont déclaré avoir envoyé un cotre et un avion pour escorter le navire au port.

Plus de deux douzaines de pétroliers devant décharger du brut importé pour les raffineries de Louisiane ou charger du pétrole pour l'exportation prévoient des retards, selon les données de suivi des pétroliers et les sources de navigation.

Sept raffineries de pétrole qui produisent de l'essence et d'autres carburants pourraient ne pas fonctionner pendant quatre semaines en raison du manque d'électricité et d'eau. La tempête a mis hors service les usines du sud-est de la Louisiane exploitées par Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy et PBF Energy.

"Comme tout le monde, nous attendons les résultats de l'évaluation des dégâts par les services publics et leurs plans pour remettre le réseau sous tension", a déclaré Michael Karlovich, porte-parole de PBF Energy, qui a fermé dimanche sa raffinerie de Chalmette, en Louisiane, d'une capacité de 190 000 barils par jour.

Les exploitants de raffineries qui ont mis leurs installations à l'arrêt en toute sécurité avant la tempête sont confrontés à la tâche dangereuse et délicate de remettre en marche les chaudières massives et les appareils à pression utilisés pour produire du carburant.

La production de brut en mer dans le Golfe représente environ 16 % de la production quotidienne des États-Unis. À la date de mercredi, 1,46 million de barils de la production quotidienne étaient hors service, ainsi que 1,9 milliard de pieds cubes par jour de gaz naturel.