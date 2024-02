Les entreprises américaines implantées en Chine sont plus optimistes qu'il y a un an en ce qui concerne les relations bilatérales et leur potentiel de rentabilité, mais la plupart d'entre elles limiteront pour l'instant leurs nouveaux investissements dans le pays, selon une enquête publiée jeudi.

Malgré cela, les relations entre les États-Unis et la Chine restent leur principale préoccupation, suivie par les incohérences réglementaires, l'augmentation du coût de la main-d'œuvre et les problèmes de sécurité des données, selon l'enquête réalisée par la Chambre de commerce américaine (AmCham) en Chine, basée à Pékin, auprès de ses membres.

"Malgré l'expansion du commerce bilatéral ces dernières années, la méfiance entre les États-Unis et la Chine reste élevée et les relations sont tendues", a déclaré Sean Stein, président de l'AmCham Chine.

Les réponses à l'enquête de 343 membres de l'AmCham ont été recueillies en octobre 2023, avant la rencontre du président américain Biden et du président chinois Xi Jinping à San Francisco, un événement considéré comme une étape importante vers la normalisation des relations entre les deux plus grandes économies du monde.

Plus de 40 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles ne prévoyaient pas d'augmenter leurs investissements en Chine en 2024 et 37 % d'entre elles ne prévoient qu'une augmentation mineure.

Une enquête similaire publiée par la Chambre de commerce britannique en Chine en décembre dernier a révélé que les entreprises britanniques retardaient également leurs nouveaux investissements en Chine.

Un tiers des entreprises interrogées par l'AmCham ont déclaré qu'elles étaient traitées de manière inéquitable par rapport à leurs homologues chinois. Ce sont les entreprises du secteur technologique qui ont enregistré la plus forte baisse des capitaux propres, alors que les États-Unis et la Chine poursuivent leur lutte pour la suprématie dans le domaine de la haute technologie.

Près de la moitié des membres de l'AmCham interrogés considèrent désormais la Chine comme l'une des trois premières priorités mondiales, ce qui représente une légère augmentation par rapport au niveau historiquement bas de l'année dernière.

Par rapport à l'année dernière, 39 % des personnes interrogées déclarent que la Chine est moins accueillante pour les entreprises américaines, tandis que 31 % la jugent plus accueillante, ce qui reflète la complexité de l'environnement commercial et géopolitique auquel les entreprises américaines seront confrontées en Chine au cours de l'année à venir. (Reportage de Casey Hall, édition de Tomasz Janowski)