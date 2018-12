Les entreprises américaines majoritairement optimistes pour 2019

Washington (awp/afp) - Une majorité des entreprises américaines se montrent optimistes pour 2019, anticipant la poursuite de la croissance, une hausse de leurs revenus et de leurs marges ou encore plus d'investissements.

Au total, 64% des entreprises de l'industrie manufacturière interrogées et 57% des entreprises de services tablent sur des revenus plus élevés, selon les résultats d'une enquête de l'association professionnelle ISM (Institute for supply management) publiée lundi.

Au sein de l'industrie manufacturière, les dirigeants ayant répondu à ce sondage tablent sur une croissance des revenus de 5,7% en 2019 après une augmentation de 5,1% cette année.

"Ils sont optimistes globalement sur les perspectives de la première moitié de 2019, avec une activité qui devrait continuer de s'accroître au second semestre", a commenté Timothy Fiore, un des responsables de cette enquête.

Les dirigeants s'attendent en outre à une hausse des prix des matières premières, à une amélioration de leurs marges ainsi qu'à une croissance de leurs exportations et importations.

Ils prévoient également d'accroître leurs investissements mais dans une moindre mesure qu'en 2018: +6% en 2019 contre 13,4% cette année.

S'agissant de leurs homologues du secteur des services, ils tablent sur une croissance de leurs revenus de 3,7% contre 4,5% cette année. Ils anticipent également une hausse des prix de 3,6%.

Comme lors de la précédente enquête publiée en mai, l'association professionnelle ISM a posé des questions relatives à l'impact des taxes douanières supplémentaires imposées par l'administration Trump et des représailles des partenaires commerciaux des Etats-Unis.

A la question: "les tarifs douaniers vous ont-ils conduit à augmenter le prix de vos produits?" une majorité (51,9%) des entreprises manufacturières et 23,6% des sociétés de services ont fait part d'une hausse effective (respectivement de 6,1% et de 5,3%).

En revanche, une minorité (27,2% pour l'industrie manufacturière et 8,5% pour les services) estime que les taxes douanières entravent leurs capacités à exporter leurs produits et à atteindre leurs objectifs.

Par ailleurs, 65,2% des entreprises manufacturières envisagent de nouvelles sources d'approvisionnement ou des changements dans leur présence industrielle actuelle comme conséquence des taxes douanières contre 36,4% des entreprises de services.

