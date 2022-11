Les entreprises américaines sont plus pessimistes sur les perspectives économiques, selon une enquête de la Fed

La banque centrale américaine a publié son dernier aperçu de la santé de l'économie, obtenu à partir de contacts commerciaux dans tout le pays, alors qu'elle se prépare à ralentir le rythme des hausses de taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion les 13 et 14 décembre, en vue d'atteindre un niveau suffisamment élevé pour faire une pause au cours du premier semestre de l'année prochaine.

La Fed a augmenté les taux d'intérêt cette année au rythme le plus rapide depuis le début des années 1980 dans le but d'étouffer l'inflation qui atteint des sommets inégalés depuis 40 ans en freinant la demande dans l'ensemble de l'économie.

"Les taux d'intérêt et l'inflation ont continué de peser sur l'activité, et de nombreux contacts ont exprimé une plus grande incertitude ou un pessimisme accru concernant les perspectives", a déclaré la Fed dans son enquête, connue sous le nom de "Livre beige", qui a été menée dans ses 12 districts jusqu'au 23 novembre. "On s'attendait à ce que l'inflation se maintienne ou se modère davantage à l'avenir."

Plus tôt dans la journée de mercredi, le président de la Fed, Jerome Powell, a averti que la lutte contre l'inflation était loin d'être terminée et que des questions clés restaient sans réponse, notamment à quel niveau les taux devront finalement augmenter et pendant combien de temps. Une mesure mensuelle très attendue de l'inflation est attendue jeudi.

Le taux de référence de la banque centrale pour les prêts au jour le jour se situe actuellement dans une fourchette cible de 3,75 % à 4,00 %. La grande majorité des investisseurs s'attendent à ce que la Fed augmente ce taux de 50 points de base supplémentaires lors de la prochaine réunion.

L'inflation reste plus de trois fois supérieure à l'objectif de la Fed, mais les rapports les plus récents sur les pressions exercées sur les prix des intrants et de la main-d'œuvre ont fourni des lueurs d'encouragement indiquant que la forte inflation ralentit et pourrait continuer à le faire.

Les ouvertures d'emploi aux États-Unis ont diminué en octobre mais sont restées significativement élevées tandis que l'économie américaine a rebondi plus fortement que prévu au troisième trimestre, selon des rapports gouvernementaux distincts publiés mercredi.