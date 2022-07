Les entreprises asiatiques pourraient avoir du mal à refinancer la dette en dollars, selon un rapport

Le ratio de couverture des intérêts de ces entreprises - une mesure de la facilité avec laquelle elles peuvent payer les intérêts sur les dettes en cours - a glissé à 5,1 à la fin du mois de mars, le plus bas niveau depuis un an, tiré en partie vers le bas par les entreprises de Chine, de Corée du Sud, d'Indonésie et du Vietnam.

Reuters a analysé 1 700 entreprises asiatiques (à l'exclusion des sociétés financières) pour lesquelles des données comparables étaient disponibles auprès de Refinitiv. Elles avaient une capitalisation boursière combinée de plus d'un milliard de dollars.

Au total, les entreprises asiatiques ont levé 338 milliards de dollars de dettes en dollars et en euros l'année dernière.

Mais l'année 2021 a également été marquée par le creux des taux d'intérêt. À la fin du mois de mars 2022, la dette des entreprises asiatiques avait bondi à 6 700 milliards de dollars, soit une augmentation d'un quart par rapport à deux ans plus tôt.

Or, la montée du billet vert et la hausse des taux des banques centrales rendent les paiements d'intérêts plus chers pour les petites entreprises asiatiques qui font la plupart de leurs affaires localement et n'ont pas beaucoup d'exportations pour augmenter la valeur de leurs bénéfices.

De plus, les conditions commerciales se sont détériorées, car les prix des matières premières ont bondi et les entreprises ont eu du mal à répercuter le coût supplémentaire sur les clients, ce qui a comprimé les marges.

"Le risque de change a été mis sous le tapis au cours des cinq dernières années, car les taux d'intérêt sont restés bas et les devises régionales sont restées résistantes à des conditions économiques plus faibles", a déclaré Xavier Jean, analyste chez S&P Global.

"À mesure que les taux augmentent, nous pensons que le risque de change figurera davantage dans les options de collecte de fonds et dans la capacité et la volonté des entreprises de se financer en dollars américains et dans des situations de détresse."

Le ratio de couverture des intérêts pour les entreprises indonésiennes, qui, selon M. Jean, ont tendance à être des emprunteurs importants en devises étrangères, est tombé à -4,10 à la fin du mois de mars, par rapport à un sommet pluriannuel de 25,13 à la fin du mois de septembre de l'année dernière.

Le ratio des entreprises chinoises est tombé à 3,02 contre 5,10 pour les mêmes périodes.

Les sociétés immobilières chinoises, sous pression depuis la crise du China Evergrande Group l'année dernière, auront du mal à refinancer leur dette, a déclaré Herald van der Linde, stratège senior en actions chez HSBC.

Ces sociétés ont des obligations en dollars d'une valeur de 12,9 dollars arrivant à échéance au second semestre 2022.

Le ratio de couverture des intérêts correspond aux bénéfices d'exploitation divisés par les dépenses d'intérêts.

HEDGES FAIBLES

Rien n'indique cependant que la plupart des entreprises asiatiques ne pourront pas faire face aux paiements de leurs dettes. En effet, leur score médian dans un autre ratio - dette nette sur les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement - était à son plus bas niveau depuis sept ans, soit 2,5, à la fin du mois de mars. Un ratio supérieur à 3 est considéré comme un motif d'inquiétude.

Alors que les grandes entreprises japonaises et sud-coréennes, dont SoftBank Group Corp, ont émis des milliards de dollars de dettes l'année dernière, celles-ci sont généralement couvertes contre toute appréciation du dollar. Une monnaie locale faible augmente également la valeur de leurs actifs et exportations en dollars.

Mais des couvertures sommaires pour les petites entreprises dans des pays comme l'Indonésie et le Vietnam sont susceptibles d'éroder les bilans.

"Les constructeurs de maisons indonésiens sont fortement exposés à une hausse du dollar américain, car leurs couvertures ne sont que partiellement efficaces, et la dette de la plupart des émetteurs est principalement libellée en dollars américains alors que les flux de trésorerie sont libellés dans la monnaie locale", a déclaré Matt Jamieson, analyste principal chez Fitch.

Les constructeurs de maisons, les services publics et les fournisseurs de matières premières asiatiques sont les principales industries dont la dette en devises arrive à échéance cette année, a-t-il ajouté.

Jean de S&P a déclaré que la qualité du crédit d'au moins une entreprise sur huit pourrait être mise sous pression au cours des 12 prochains mois en raison de la hausse des taux d'intérêt. Ce chiffre pourrait passer à une sur six si l'inflation persiste.

Les emprunts en dollars ont déjà dégringolé.

Les entreprises asiatiques n'ont émis que 98 obligations libellées en dollars ou en euros au cours du premier semestre de cette année, soit le nombre le plus faible en six ans et une baisse par rapport aux 338 de l'année dernière.

