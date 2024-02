Les entreprises britanniques sont plus optimistes que l'année dernière en ce qui concerne leurs bénéfices et la croissance économique en général, selon une enquête annuelle réalisée par le Boston Consulting Group.

Les résultats - basés sur un sondage réalisé auprès de 1 500 entreprises entre le 4 et le 15 janvier - montrent une tendance similaire aux chiffres de l'indice des directeurs d'achat, très surveillés, qui ont enregistré en janvier la croissance la plus rapide en huit mois.

L'économie britannique est entrée dans une légère récession au second semestre 2023, mais le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré qu'il était encouragé par les signes d'une modeste reprise, soutenue par une inflation plus faible et par les attentes de réductions des taux d'intérêt.

"Nous observons des signes d'optimisme naissant parmi les chefs d'entreprise au Royaume-Uni", a déclaré Raoul Ruparel, directeur du Centre for Growth du BCG. "Les chefs d'entreprise prévoient largement de maintenir ou d'augmenter leurs effectifs et plus de la moitié d'entre eux prévoient d'augmenter leurs prix de plus de 6 % cette année", a-t-il ajouté.

L'enquête a montré que 47 % des chefs d'entreprise pensent que la croissance économique sera meilleure d'ici la fin de l'année, contre 37 % l'année dernière.

Quatre entreprises sur cinq sont confiantes dans leurs perspectives pour l'année prochaine, contre trois quarts des entreprises l'année dernière. La moitié d'entre elles s'attendent à une augmentation de leurs bénéfices au cours des 12 prochains mois.

La plus grande inquiétude des entreprises est la hausse des prix de l'énergie, qui concerne 41 % d'entre elles, suivie par le ralentissement de l'économie, cité par 36 % d'entre elles comme leur principale préoccupation.

À l'approche des élections nationales prévues dans le courant de l'année, 41 % des entreprises estiment que la politique énergétique devrait être l'une des trois premières priorités des hommes politiques, suivies par 33 % qui souhaitent une modification de la fiscalité des entreprises et 21 % qui citent les taxes sur l'emploi. (Reportage de Sachin Ravikumar ; édition de David Milliken)