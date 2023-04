La plupart des entreprises britanniques s'attendent à ce que leurs ventes augmentent au cours de l'année à venir - une amélioration par rapport à la fin de l'année 2022 - malgré l'absence de croissance des ventes au cours des trois derniers mois, ont déclaré les Chambres de commerce britanniques mardi.

La BCC a déclaré que son enquête auprès de 5 200 entreprises, principalement des petites et moyennes entreprises, a montré que la morosité était concentrée dans les secteurs de la vente au détail et de l'hôtellerie.

Après un effondrement de la confiance des entreprises au cours du second semestre 2022, le climat des affaires s'est amélioré grâce aux troubles politiques et aux pressions inflationnistes qui ont montré quelques signes d'apaisement, a déclaré David Bharier, responsable de la recherche à la BCC.

"Toutefois, cette amélioration part d'une base très faible, et si la confiance s'est améliorée, cela ne se traduit pas encore par une amélioration globale des conditions d'activité", a-t-il ajouté.

L'économie britannique n'a progressé que de 0,1 % au dernier trimestre 2022, lorsque le gouvernement éphémère de l'ancien Premier ministre Liz Truss a provoqué des turbulences sur les marchés financiers et que l'inflation a atteint son niveau le plus élevé en 41 ans. Il s'est contracté de 0,1 % au troisième trimestre, en partie à cause des fermetures d'entreprises à l'occasion des funérailles de la reine Élisabeth.

Selon la BCC, 52 % des entreprises interrogées entre le 13 février et le 9 mars s'attendent à ce que leurs ventes augmentent au cours de l'année à venir, alors qu'elles n'étaient que 44 % au troisième trimestre 2022.

Toutefois, au cours des trois derniers mois, seules 34 % d'entre elles ont vu leurs ventes augmenter, contre 24 % qui ont subi une baisse des ventes et 41 % dont le chiffre d'affaires a stagné.

Les baisses de chiffre d'affaires ont été plus fréquentes pour les magasins et les entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration, où respectivement 38 % et 32 % ont signalé une baisse.

L'inflation britannique reste supérieure à 10 %, mais la Banque d'Angleterre prévoit qu'elle baissera en dessous de 4 % d'ici la fin de l'année grâce à la baisse des coûts de l'énergie.

La BCC a déclaré que les inquiétudes des entreprises concernant l'inflation avaient diminué pour la première fois en deux ans, et que la proportion de celles qui prévoient d'augmenter leurs prix était tombée de 60 % à 55 %.

Malgré cela, les factures d'énergie resteront élevées pour les ménages et les entreprises, tandis que l'effet des hausses antérieures des taux d'intérêt de la BoE se fera davantage sentir lorsque les propriétaires refinanceront leurs hypothèques à taux fixe à court terme.

Lundi, la Deutsche Bank a revu à la hausse ses prévisions pour l'économie britannique cette année, prévoyant une croissance nulle plutôt qu'une contraction de 0,2 % de la production, comme elle l'avait annoncé précédemment.