Les entreprises britanniques subissent la pression de l'inflation galopante -PMIs

L'indice composite S&P Global/CIPS des directeurs d'achat - couvrant les entreprises de services et de fabrication - a chuté de 58,2 à 53,1 en avril, son plus bas niveau depuis février 2021, alors que l'économie britannique a été touchée par l'accélération de l'inflation.

La lecture finale du PMI a représenté une amélioration par rapport à la lecture initiale "flash" de 51,8.

Le PMI pour le secteur dominant des services a chuté de 58,9 à 53,4 en avril pour afficher sa plus forte baisse mensuelle depuis le début de l'enquête en 1996, bien que la lecture finale ait été en hausse par rapport à la lecture flash qui était également de 51,8.

Tim Moore, directeur économique chez S&P Global Market Intelligence, a déclaré que les chiffres du mois de mai dressaient le tableau d'une croissance plus lente et de prix plus élevés dans le secteur des services, les coûts des intrants et des extrants ayant connu la plus forte hausse depuis le début des relevés en 1996.

"Il y a eu des points lumineux dans les parties de l'économie en contact avec la clientèle en mai, soutenus par une reprise rapide des dépenses des consommateurs en matière de voyages, de loisirs et de divertissement", a déclaré M. Moore.

"Toutefois, les entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ont largement fait état de contraintes à la reprise dues à un manque de candidats pour pourvoir les postes vacants et à des difficultés à répondre à la demande en raison de la perturbation continue de la chaîne d'approvisionnement mondiale."

La Banque d'Angleterre s'inquiète de la pression supplémentaire sur les prix exercée par le marché du travail et les récents blocages de COVID-19 en Chine. Avec une inflation de 9,0 % en avril, soit près de cinq fois son objectif, la BoE a relevé ses taux d'intérêt quatre fois depuis décembre et a déclaré qu'elle était susceptible de les augmenter à nouveau.

M. Moore a déclaré que les fournisseurs de services craignaient que les consommateurs rechignent à payer des prix plus élevés, ce qui entraînerait une baisse des dépenses plus tard dans l'année.

Des données distinctes publiées plus tôt ce mardi ont montré que les acheteurs britanniques ont réduit leurs dépenses en mai comme jamais depuis début 2021.

Le mois dernier, le ministre des finances, Rishi Sunak, a cédé aux appels en faveur d'une nouvelle aide pour les ménages qui ont du mal à faire face au bond de l'inflation, mené par une flambée des tarifs énergétiques des ménages.