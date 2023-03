Le nombre d'introductions en bourse d'entreprises chinoises aux États-Unis a bondi en mars, certaines d'entre elles s'étant empressées d'établir des cotations à l'étranger avant l'entrée en vigueur de règles qui compliqueront le processus, même si, compte tenu de la nervosité des marchés, plusieurs d'entre elles ont été accueillies avec tiédeur.

Sept entreprises chinoises, dont Chanson International et Hongli Group, ont proposé des offres publiques en mars pour lever un montant combiné de 82,3 millions de dollars, contre seulement quatre au cours des deux mois précédents.

Bien que les chiffres ne soient pas énormes, cette augmentation est remarquable puisque seulement six sociétés basées en Chine continentale ont lancé des introductions en bourse aux États-Unis en 2022, les tensions sino-américaines et en particulier le contrôle réglementaire strict des deux côtés ayant réduit la demande des investisseurs pour de telles cotations.

Les nouvelles règles chinoises, publiées en février et qui entrent en vigueur le 31 mars, visent à relancer la voie des offres internationales, qui ont pratiquement disparu dans le sillage des mesures de répression réglementaires à partir du milieu de l'année 2021.

Elles imposent aussi un système d'approbation à un marché autrefois en roue libre, en mettant l'accent sur la sécurité nationale et celle des données, d'où l'empressement de certaines firmes à les devancer.

"Il y a une accélération évidente des entreprises chinoises qui cherchent à proposer des offres américaines ce mois-ci, compte tenu de l'incertitude posée par les nouvelles règles de cotation offshore", a déclaré Stephanie Hu, responsable de l'Asie, banque d'investissement chez EF Hutton, qui était un teneur de livre lors de la cotation de Chanson.

Le nouveau système exige de soumettre des documents à la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC) et d'obtenir le feu vert des organes gouvernementaux compétents.

Cela "réduira l'incertitude réglementaire", a déclaré Mandy Zhu, responsable de China Global Banking chez UBS, et normalisera les cotations internationales des entreprises nationales.

Il est également probable que cela prenne du temps.

La chaîne de boulangeries Chanson International, qui a fait ses débuts sur le Nasdaq jeudi, figure parmi les nouvelles cotations.

"Il est vrai que nous n'avons pas besoin d'obtenir l'approbation des départements chinois associés si nous sommes cotés avant le 31 mars", a déclaré Gang Li, président-directeur général, à Reuters.

"Mais nous nous conformerons aux règles chinoises et effectuerons toutes les coopérations de suivi nécessaires.

La cotation a permis de lever la somme modeste de 13,6 millions de dollars et a chuté lourdement lors de sa première journée de cotation, clôturant à près de 40 % en dessous du prix d'émission, ce qui est peut-être un signe que les marchés secoués par les inquiétudes des banques ne sont guère enclins à accueillir de petites cotations chinoises.

Plus tôt dans la semaine, le sidérurgiste Hongli Group, le fabricant de céréales alimentaires YanGuFang International Group et le fabricant de fauteuils roulants Jin Medical International se sont introduits en bourse aux États-Unis et ont également reçu un accueil mitigé de la part des investisseurs.

Reuters a rapporté jeudi que Londres courtise également les nouvelles cotations chinoises.