Les entreprises d'État chinoises invitées à mieux gérer leurs actifs immobiliers et financiers

Les entreprises d'État doivent contrôler strictement la direction et l'ampleur des investissements dans les activités non essentielles, a déclaré Weng Jieming, directeur adjoint de la Commission de contrôle et d'administration des actifs d'État de la Chine.

Il est strictement interdit aux entreprises d'État de s'endetter au-delà de leur capacité de remboursement pour investir, a déclaré Weng Jieming, cité par le journal financier chinois Yicai, lors d'une réunion des entreprises d'État mardi.

Dans le cadre de ses réformes financières à long terme, la Chine s'attaque aux investissements à risque, à l'endettement et à la mauvaise gestion des entités contrôlées par l'État.

Le mois dernier, le principal organisme de surveillance anti-corruption chinois a identifié une série de problèmes tels qu'une supervision financière inadéquate, après une inspection de plusieurs mois de 25 institutions, dont des bourses et des créanciers commerciaux.

Les entreprises d'État ne doivent pas investir aveuglément dans des secteurs aux fondements fragiles ou dépourvus d'avantage concurrentiel, a averti M. Weng.

Ces appels à la répression des risques interviennent alors que l'appareil politique chinois se prépare à un congrès du Parti communiste au pouvoir, qui se tiendra une fois tous les cinq ans à la fin de l'année 2022 et au cours duquel le président Xi Jinping devrait obtenir un troisième mandat.