Les entreprises de biens de consommation d'Afrique du Sud préviennent que les prix vont augmenter considérablement en raison des coupures de courant.

Les entreprises de produits alimentaires, de biens de consommation et les détaillants d'Afrique du Sud augmentent le nombre de générateurs diesel et dépensent davantage pour l'alimentation de secours, ajoutant à la pression exercée par la flambée des coûts des matières premières, du transport et de l'emballage.

Les entreprises et les ménages sud-africains passent entre six et dix heures par jour sans électricité, alors que la compagnie publique Eskom met en œuvre certaines des plus dures coupures d'électricité de mémoire d'homme en raison de pannes dans ses centrales électriques au charbon.

Dans une lettre ouverte au président Cyril Ramaphosa, les directeurs généraux des entreprises membres du Consumer Goods Council of South Africa ont plaidé pour une action urgente et décisive du gouvernement afin de résoudre la crise de l'électricité.

"Bien que nous ayons maintenu nos opérations et nos chaînes d'approvisionnement jusqu'à présent en utilisant des générateurs électriques d'urgence, cela s'est fait à un coût financier insoutenable", a déclaré le conseil dans la lettre, qui a été envoyée aux médias locaux.

"Cela paralyse nos entreprises et se traduira au final par des prix beaucoup plus élevés pour les consommateurs, qui sont déjà soumis à de fortes contraintes financières."

L'année dernière, M. Ramaphosa a promis d'accroître la production, de réduire les formalités administratives et d'acheter le surplus d'électricité aux producteurs privés.

Il devrait aborder la crise de l'électricité dans son discours sur l'état de la nation jeudi.

Le conseil, dont les membres comprennent le plus grand groupe de supermarchés et producteur alimentaire du pays, Shoprite et Tiger Brands, a déclaré que si la crise se poursuit, les entreprises ne seront pas en mesure de garantir un approvisionnement stable en nourriture, médicaments et autres produits essentiels.

Shoprite a déclaré que ses dépenses supplémentaires en diesel pour faire fonctionner les générateurs se sont élevées à 560 millions de rands (32 millions de dollars) au cours des six mois précédant le 1er janvier.

Le groupe de supermarchés Pick n Pay a dépensé 346 millions de rands au cours des 10 mois précédant le 25 décembre pour faire fonctionner les générateurs, et dépense actuellement environ 60 millions de rands par mois.

(1 $ = 17,5103 rands)