Les entreprises de crypto-monnaie lancent une coalition pour promouvoir l'intégrité du marché

La Crypto Market Integrity Coalition, qui a été convoquée par la société de logiciels de surveillance des risques Solidus Labs, exhorte également les sociétés de monnaie numérique à signer un engagement d'"intégrité du marché" qui reconnaît le potentiel de fraude dans l'espace des cryptomonnaies et la nécessité pour l'industrie de protéger les investisseurs.

"Il s'agit vraiment de reconnaître que vous avez besoin d'entités qui se concentrent sur un système équitable et ordonné, et qui essaient vraiment de prévenir les abus qui peuvent se produire si vous ne faites pas attention", a déclaré Kathy Kraninger, vice-présidente des affaires réglementaires chez Solidus Labs et ancienne directrice du Consumer Financial Protection Bureau.

Cette nouvelle alliance et cet engagement interviennent alors que les régulateurs continuent de s'inquiéter de la sécurité de ce nouveau marché pour les investisseurs, malgré sa montée en puissance. La Securities and Exchange Commission a cité le potentiel de manipulation du marché comme l'une des principales raisons du rejet de plusieurs demandes de fonds négociables en bitcoins au comptant.

Plus récemment, l'autorité de régulation des marchés a opposé son veto à une proposition https://www.reuters.com/article/crypto-currency-sec-etf/update-1-u-s-sec-rejects-fidelitys-wise-origin-spot-bitcoin-etf-idUSL4N2U7462 du Wise Origin Bitcoin Trust de Fidelity visant à proposer un ETF qui suivrait la cryptomonnaie, estimant qu'elle ne répondait pas aux normes destinées à prévenir les pratiques frauduleuses et manipulatrices.

En décembre, la Banque des règlements internationaux a appelé à davantage de garanties réglementaires pour prévenir la fraude liée aux crypto-monnaies, arguant que l'application limitée des règles de lutte contre le blanchiment d'argent, ainsi que l'anonymat des transactions, exposent le DeFi à des activités illégales https://www.reuters.com/markets/europe/decentralised-finance-cryptoassets-built-an-illusion-says-bis-2021-12-06 et à la manipulation du marché.

Bien que ce nouvel engagement soit une reconnaissance majeure du potentiel de fraude au sein de l'espace crypto, il reste difficile de savoir comment exactement l'industrie de la finance décentralisée peut freiner les mauvais acteurs.

Les autres membres fondateurs de la coalition sont CrossTower, BitMex, GSR, Bitstamp, Elwood, CryptoCompare, Securrency, MV Index Solutions, la Chambre de commerce numérique, Global Digital Finance et CryptoUK.

La coalition devrait aider à "harmoniser les normes d'intégrité financière" entre les participants au marché, car beaucoup attendent plus de clarté réglementaire, a déclaré Dante Disparte, directeur de la stratégie et responsable de la politique mondiale chez Circle.

"L'intégrité est primordiale pour le progrès et la capacité de notre industrie à continuer à innover et à construire une infrastructure qui tient la promesse d'un accès aux ressources financières pour tous", a-t-il déclaré.

Bien que le groupe se concentre initialement sur le recrutement de nouvelles entreprises pour signer son engagement, le CCIM espère pouvoir s'engager auprès des régulateurs, promouvoir des programmes de formation et approuver des cadres de partage des données qui peuvent aider à répondre aux préoccupations concernant la transparence dans l'espace des cryptomonnaies.