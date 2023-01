Les entreprises de crypto-monnaies connaissent un début difficile en 2023 avec des sorties, des licenciements et un procès

Les retombées de l'effondrement de la bourse de crypto-monnaies FTX et les accusations criminelles portées contre son fondateur Sam Bankman-Fried ont pesé lourdement sur le secteur cette semaine. Parmi les entreprises touchées, citons Genesis Global Capital, qui a licencié du personnel, et Silvergate Bank, spécialisée dans les crypto-monnaies, qui a enregistré une forte baisse de ses dépôts.

Mardi, Bankman-Fried a plaidé non coupable de huit chefs d'accusation, notamment de fraude électronique et de complot de blanchiment d'argent. Le trentenaire est accusé d'avoir pillé les dépôts des clients de FTX pour soutenir son fonds spéculatif Alameda Research, acheter des biens immobiliers et donner des millions de dollars à des causes politiques.

Un autre entrepreneur en crypto-monnaie, Alex Mashinsky, le fondateur et ancien PDG de Celsius Network, a également rencontré une bataille juridique jeudi. Une nouvelle poursuite déposée par le procureur général de New York allègue que Mashinsky a fraudé les investisseurs en dissimulant la santé défaillante de sa plateforme de prêt de crypto-monnaies, désormais en faillite.

Alors que Mashinsky était PDG entre 2021 et 2022, Celsius a consenti environ un milliard de dollars de prêts à Alameda Research, selon la poursuite.

La poursuite civile vise à interdire à Mashinsky de faire des affaires à New York et à lui faire payer des dommages et intérêts pour avoir violé les lois de l'État.

"Cela sert de coup de semonce aux autres fondateurs d'entités de ce type", a déclaré Todd Phillips, fondateur de Phillips Policy Consulting LLC.

Pendant ce temps, Silvergate Capital Corp a signalé jeudi une forte baisse des dépôts liés aux crypto-monnaies au quatrième trimestre, les investisseurs effrayés par l'effondrement de FTX ayant retiré plus de 8 milliards de dollars, faisant chuter les actions de la banque de plus de 43 %.

Un procureur américain a déclaré mercredi à un tribunal des faillites que les procureurs avaient saisi des comptes bancaires américains à la Silvergate et à la Farmington State Bank affiliés à l'entreprise de FTX basée aux Bahamas, connue sous le nom de FTX Digital Markets.

Les comptes de la Silvergate Bank et de la Farmington State Bank, qui fait des affaires sous le nom de Moonstone Bank, contenaient environ 143 millions de dollars, selon les documents judiciaires.

Silvergate a également déclaré qu'elle allait réduire ses effectifs de 40 %, soit environ 200 employés, afin de limiter les coûts alors que le ralentissement de l'industrie s'accentue. Genesis prévoit également de réduire de 30 % ses effectifs lors d'une deuxième série de licenciements en moins de six mois, selon une personne connaissant bien le dossier.

Genesis, qui négocie des actifs numériques pour des institutions financières telles que des fonds spéculatifs et des gestionnaires d'actifs, a annoncé en novembre que sa branche de prêt de crypto-monnaies cesserait d'accorder de nouveaux prêts et bloquerait les retraits de fonds des clients, invoquant les turbulences du marché causées par la faillite de FTX.

Les licenciements ont d'abord été rapportés par le Wall Street Journal, qui a également déclaré que Genesis envisage de déposer une demande de faillite en vertu du chapitre 11. L'entreprise travaille avec la banque d'investissement Moelis & Co pour évaluer ses options, a déclaré le rapport, citant des personnes familières avec la question.

La bourse de crypto Gemini, qui avait un produit de prêt de crypto en partenariat avec Genesis, et d'autres créanciers de Genesis s'agitent pour trouver une solution afin d'éviter une situation similaire à la descente rapide en faillite de FTX.

Cameron Winklevoss, qui a fondé Gemini avec son frère jumeau, a accusé lundi Barry Silbert, le PDG de la société mère de Genesis, Digital Currency Group, de "tactiques de décrochage de mauvaise foi" et lui a demandé de s'engager à résoudre 900 millions de dollars d'actifs clients contestés d'ici le 8 janvier.