Des dirigeants d'entreprises de défense britanniques, dont BAE et Babcock, ont rencontré jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy pour discuter de la nécessité de renforcer le soutien militaire à l'Ukraine dans le conflit qui l'oppose à la Russie.

M. Zelenskiy était en Grande-Bretagne pour un sommet de la Communauté politique européenne (CPE) et la réunion à Londres a également rassemblé des représentants de Thales, MBDA et KBR, ainsi que le ministre britannique de la défense, John Healey, et le ministre des affaires, Jonathan Reynolds.

"Lors de ma rencontre avec les chefs d'entreprise aujourd'hui, j'ai insisté sur le fait que le gouvernement continuera à travailler en partenariat avec l'industrie et sur la nécessité de stimuler la production industrielle de matériel militaire vital pour l'Ukraine et nos propres forces armées", a déclaré M. Healey dans un communiqué.

Babcock va prolonger de six mois son contrat avec le ministère britannique de la défense pour assurer la maintenance et la réparation de véhicules militaires, a indiqué le ministère britannique de la défense.

Plus tôt dans la journée de jeudi, le nouveau premier ministre britannique, Keir Starmer, a salué l'unité européenne lors du sommet de l'EPC, appelant à un renforcement de la coopération en matière de défense et de sécurité afin de mieux soutenir l'Ukraine. (Reportage de Sachin Ravikumar ; Rédaction de Sandra Maler)