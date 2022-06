Les entreprises de l'Irlande du Nord exhortent le Royaume-Uni à éviter les plans unilatéraux potentiellement préjudiciables.

Londres s'est engagée à mettre en œuvre la législation dérogeant à certaines règles commerciales post-Brexit pour la région gérée par les Britanniques si les négociations avec l'UE sur la suppression de nombreux contrôles sur les marchandises passant en Irlande du Nord depuis le reste du Royaume-Uni échouent.

La Grande-Bretagne veut introduire deux voies pour les marchandises, une voie verte permettant le flux continu des produits restant au Royaume-Uni, et une voie rouge pour ceux qui passent dans l'UE et nécessitent des contrôles. Elle veut également permettre aux entreprises de choisir entre le respect des normes britanniques et européennes dans un nouveau régime réglementaire double.

"Bien que les propositions comportent des éléments attrayants pour les entreprises tournées vers le consommateur en particulier, un équilibre prudent doit être trouvé pour protéger les gains réalisés à ce jour par nos exportateurs et nos sous-secteurs agroalimentaires", a déclaré Stuart Anderson, responsable des affaires publiques de la Chambre de commerce d'Irlande du Nord, dans un communiqué.

"Le transfert apparent du risque sur les entreprises d'Irlande du Nord est particulièrement préoccupant."

M. Anderson a déclaré qu'il incombait à l'UE et au Royaume-Uni de parvenir à un résultat négocié, un point de vue partagé par tous les groupes d'entreprises, y compris ceux représentant les détaillants, les grossistes et les autres personnes les plus touchées par les contrôles introduits jusqu'à présent dans le cadre du protocole d'Irlande du Nord.

Cependant, les industries manufacturières, laitières et de la viande ont averti qu'une action unilatérale de Londres pourrait nuire aux entreprises nord-irlandaises. Nombre de leurs membres ont bénéficié de l'accès continu au marché unique de l'UE accordé à l'Irlande du Nord mais pas à l'Angleterre, à l'Écosse ou au Pays de Galles.

Stephen Kelly, de l'organisme commercial Manufacturing NI, a déclaré à la BBC que les canaux vert et rouge "ne fonctionneront tout simplement pas". Elle et le double régime réglementaire ajouteraient des charges supplémentaires pour les nombreuses entreprises qui commercent non seulement avec le reste du Royaume-Uni, mais aussi à travers la frontière ouverte avec l'Irlande et l'UE au sens large, a-t-il déclaré.

"Je ne pense pas qu'ils comprennent du tout les zones frontalières et ils n'apprécient pas vraiment beaucoup les questions commerciales comme il se doit", a ajouté Campbell Tweed de la National Sheep Association dans une interview accordée à Reuters, en faisant référence au gouvernement britannique.

"Je ne vois pas les gens essayer de fonctionner selon deux normes différentes au même endroit et s'ils le font, cela va entraîner de sérieuses difficultés."