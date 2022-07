Les entreprises de la zone euro voient une inflation et des pressions salariales continues - enquête de la BCE

Inquiète de l'augmentation constante des pressions inflationnistes, la BCE a relevé ses taux d'intérêt plus que prévu jeudi et a promis de nouvelles hausses, car les prévisions d'inflation à plus long terme commençaient à atteindre un niveau inconfortable et à dépasser son objectif de 2 %.

"Les contacts ont continué de faire état d'une ampleur et/ou d'une fréquence élevées des hausses des prix de vente, les pressions substantielles sur les coûts étant répercutées sur la chaîne de valeur", a déclaré la BCE dans un rapport vendredi.

La hausse des coûts de l'énergie et des transports a été la principale préoccupation de la plupart des entreprises, tandis que les prix de la plupart des matériaux et des composants ont également continué à augmenter, a ajouté la BCE.

Bien que la BCE ait minimisé les craintes liées à la croissance des salaires jusqu'à présent, les entreprises ont souligné une hausse continue des revenus.

"La plupart des contacts pensaient que les pressions salariales se renforçaient progressivement", a déclaré la BCE après les contacts avec les 71 entreprises non financières fin juin.

"Environ trois quarts des contacts s'attendaient à ce que les négociations salariales existantes ou futures impliquent une croissance des salaires plus élevée en 2023 qu'en 2022, la plupart des contacts situant la croissance des salaires en 2022 entre 2 % et 4 %."

Les responsables politiques craignent que si l'inflation reste élevée trop longtemps, les entreprises commencent à ajuster leurs pratiques de fixation des salaires, déclenchant une spirale salaires-prix difficile à briser.

Même si les prix et l'emploi ont continué à augmenter, les entreprises ont également souligné la baisse de la confiance des consommateurs qui a fait craindre une récession plus tard cette année.

Bien que les ménages disposent d'une épargne abondante pour l'instant, ils risquent de ressentir de plus en plus la pression financière des prix de l'énergie qui sont très élevés.

"Il est clair qu'il y aurait également des scénarios baissiers si les approvisionnements en gaz devaient être encore plus restreints", a ajouté la BCE.