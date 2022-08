Les entreprises de services britanniques ralentissent à nouveau, les pressions sur les prix se relâchent légèrement - PMI

L'indice des directeurs d'achat (PMI) des services S&P Global/CIPS du Royaume-Uni a chuté à 52,6, un plus bas de 17 mois, contre 54,3 en juin et inférieur à une estimation préliminaire de 53,3 en juillet, alors que l'économie se débat sous une inflation à presque deux chiffres.

La combinaison d'une économie ralentie et d'une croissance des prix au plus haut depuis 40 ans fait monter les enchères pour la Banque d'Angleterre, qui annoncera sa prochaine décision sur les taux d'intérêt jeudi.

Elle semble prête à augmenter les coûts d'emprunt pour la sixième fois depuis décembre, peut-être d'un demi-point de pourcentage, ce qui constituerait sa plus forte hausse depuis 1995.

"La réduction des niveaux de dépenses discrétionnaires des consommateurs et les efforts des entreprises pour contenir leurs dépenses en raison de l'inflation galopante se sont combinés pour comprimer la demande", a déclaré Tim Moore, directeur économique de S&P Global Market Intelligence.

Les coûts, bien qu'ils continuent de croître rapidement par rapport aux normes historiques, ont augmenté le moins depuis décembre et la hausse des prix facturés par les entreprises a été la plus faible en cinq mois.

"Tout ralentissement des pressions inflationnistes n'arrivera pas assez tôt pour les prestataires de services, de nombreuses entreprises faisant état d'une résistance croissante des clients aux hausses de prix et d'une baisse consécutive de la demande", a déclaré M. Moore.

Les entreprises ont continué à embaucher fortement, même si elles ont eu du mal à trouver des candidats adéquats et se sont inquiétées de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt. Les nouvelles affaires ne se sont que légèrement améliorées par rapport au niveau le plus bas de 16 mois enregistré en juin.

L'indice composite des directeurs d'achat de S&P Global - qui couvre les entreprises de services et de fabrication - est tombé à 52,1 - également le plus bas depuis février 2021 - contre 53,7 en juin.

L'affaiblissement de l'économie est un sujet central dans la course au remplacement du Premier ministre Boris Johnson. La candidate principale, Liz Truss, promet des réductions d'impôts immédiates, tandis que l'ancien ministre des Finances, Rishi Sunak, affirme que la réduction de l'inflation est sa première priorité.