Tommy Douziech Analyste Suivre 252 Tous ses articles Suivre sur Collectionneur de pépites, Tommy Douziech est avant tout un investisseur GARP qui apprécie exploiter les inefficiences de marché sur des valeurs qualitatives avec une belle marge de sécurité.

Spécialiste du marketing et passionné de finance, cet analyste de marché s’est fait une place chez Zonebourse, jonglant au gré de ses envies entre investissements dans la valeur à long terme, stratégies de trading et psychologie des marchés.

Les entreprises européennes avec les meilleurs ROE 08/09/2021 | 16:04 Tommy Douziech

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La rentabilité des capitaux propres est un terme traduit de l'anglais "Return on Equity" (ROE) qui mesure le rapport entre le résultat net et les capitaux propres investis par les associés ou actionnaires de sociétés. Exprimé en pourcentage, il indique la profitabilité de la société et sa capacité à générer du bénéfice avec l'argent investit. Un fort ROE signale donc une bonne allocation des ressources financières pour générer du cash. Son petit frère, le ROCE (Return on capital employed) prend en compte l'ensemble des sources de financement, dont l’endettement. Une entreprise utilise le capital apporté par les associés et les fonds empruntés pour investir et mener son activité. Lorsque celle-ci rapporte un bénéfice, il convient de déterminer l'efficacité des investissements réalisés. C'est le rôle du ROE, qui mesure ainsi l'efficacité des investissements réalisés en prenant en compte uniquement les fonds apportés par les associés, donc en ignorant les dettes. Un ROE de 30% signifie que 10.000 € apportés par les associés ou actionnaires permettent de générer 3.000 € de bénéfice net. Plus l'entreprise est efficace, plus son ROE est élevé et elle attire davantage des investisseurs. Cependant, il convient de comparer le ROE d'une entreprise avec son ROE historique d'une part, le ROE du marché d'autre part et enfin le ROE moyen de son secteur d'activités pour avoir une juste appréciation de cet indicateur. Regardons de plus près les prévisions des meilleurs ROE pour 2022 des grandes entreprises européennes :

© Zonebourse.com 2021 2 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ADYEN N.V. -1.82% 2619.5 40.05% AIRBUS SE 0.40% 114.5 27.09% ASML HOLDING N.V. -0.70% 724.9 83.68% DIAGEO PLC -0.17% 3509 22.17% GLAXOSMITHKLINE PLC -1.65% 1446.2 9.60% MINING AND METALLURGICAL COMPANY NORILSK NICKEL -0.57% 32.98 6.44% NOVO NORDISK A/S -0.17% 634.1 49.35% ROCHE HOLDING AG -0.94% 358.6 17.30%