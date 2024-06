Ursula von der Leyen, chef de la Commission européenne, a déclaré samedi que les entreprises européennes signaient plus de 20 nouveaux contrats ou protocoles d'accord d'une valeur totale de plus de 40 milliards d'euros (42,85 milliards de dollars) lors de la conférence sur l'investissement entre l'Égypte et l'Union européenne.

(1 dollar = 0,9334 euro)