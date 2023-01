Les entreprises financières britanniques invitées à accélérer les préparatifs de protection des consommateurs

Les nouvelles règles du "devoir du consommateur" imposent des normes plus strictes aux entreprises financières pour éviter d'escroquer les clients.

Les régulateurs veulent tirer un trait sur les coûteux scandales de vente abusive remontant aux hypothèques par capitalisation dans les années 1980 et à l'assurance de protection des paiements ces dernières années.

Les règles s'appliquent le 31 juillet aux produits ou services nouveaux et existants qui sont encore vendus ou renouvelés, et un an plus tard aux produits et services déjà vendus mais qui ne sont plus proposés.

"Pour les entreprises qui ont pris du retard dans la réalisation des changements nécessaires, il y a du temps pour y remédier et pour montrer qu'elles agissent dans l'esprit du nouveau devoir", a déclaré Sheldon Mills, directeur exécutif de la FCA pour les consommateurs et la concurrence.

Les entreprises ne doivent pas être trop confiantes dans le fait que les politiques de protection des consommateurs existantes seront suffisantes, et travailler avec d'autres entreprises dans leurs chaînes de distribution, a déclaré la FCA.

Un examen a révélé que les entreprises étaient incapables de nommer la personne responsable de l'application des règles du devoir du consommateur, et que certains conseils d'administration n'étaient pas assez engagés étant donné que les règles exigent un changement de culture important, a déclaré la FCA.