L'élite économique française s'inquiète de l'instabilité politique, de l'inexpérience des décideurs, des manifestations de rue et d'une possible vague de faillites dans les mois à venir, ont déclaré des dirigeants réunis en Provence avant les élections législatives de dimanche.

Les dirigeants d'entreprise réunis vendredi et samedi dans la ville méridionale d'Aix-en-Provence pour la réponse annuelle de la France à Davos ont été parmi les principaux bénéficiaires des réformes pro-entreprises du président Emmanuel Macron depuis qu'il a été élu pour la première fois en 2017.

Les partis d'extrême droite et d'extrême gauche veulent revenir sur certaines des réformes de M. Macron, allant du relèvement de l'âge de la retraite à la suppression de l'impôt sur la fortune pour les actifs financiers.

Les électeurs sont prêts à faire dérailler sa volonté d'alléger les impôts et autres contraintes pesant sur les entreprises lorsque - comme on s'y attend généralement - ils infligeront au parti de Macron une défaite décisive lors d'une élection qui, selon les sondages, donnera à l'extrême droite le plus grand nombre de sièges au parlement.

"Nous sommes très inquiets de ce qui va se passer", a déclaré à Reuters Ross McInnes, président de l'entreprise aérospatiale Safran. "Quelle que soit la configuration politique qui résultera du vote de dimanche, nous sommes probablement à la fin d'un cycle de réformes qui a commencé il y a dix ans.

Si les chefs d'entreprise ont évité de parler de l'élection lors des débats publics, ils n'ont pas caché leur inquiétude face à la montée de l'extrême droite et de l'extrême gauche.

Le Rassemblement national (RN), parti d'extrême droite, n'obtiendra probablement pas la majorité absolue, laissant aux autres partis le soin de déterminer si une coalition peut être formée pour gouverner, ce qui est sans précédent dans la France d'aujourd'hui et serait probablement instable.

"Rien de bon ne vient jamais du chaos. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est un pays qui a déjà connu des troubles sociaux", a déclaré le dirigeant d'un grand groupe industriel français.

DES DIRIGEANTS INEXPÉRIMENTÉS

Les chefs d'entreprise se sont inquiétés du manque d'expérience des hommes politiques qui se présentent aux portes du pouvoir pour diriger la deuxième économie de la zone euro, et ils se sont montrés réticents à l'idée que la charge fiscale déjà considérable de la France puisse s'alourdir sous l'égide de l'alliance de gauche.

Le leader du RN, Jordan Bardella, 28 ans, pourrait devenir le plus jeune premier ministre de France si le parti obtient la majorité lors des élections de dimanche.

L'incertitude politique a déjà fait grimper le coût des emprunts de la France, les investisseurs obligataires ayant exigé les primes de risque les plus élevées depuis 12 ans par rapport à la dette allemande équivalente, après que M. Macron a déclenché les élections anticipées le mois dernier.

Dans le même temps, les investisseurs privés de l'économie réelle s'inquiètent également des perspectives politiques et économiques.

"Nous avons continué à prendre des décisions d'investissement au cours des dernières semaines, y compris en France. Mais il est clair que si nous avions dû prendre une décision d'investissement vraiment importante, nous aurions probablement attendu d'avoir une meilleure visibilité", a déclaré Mathias Burghardt, PDG d'Ardian France, une société de capital-investissement.

Comme rien n'indique que la volatilité politique va s'atténuer de sitôt, les coûts de financement plus élevés pourraient bientôt se répercuter sur les entreprises françaises, au moment même où elles se préparent à reconduire à des taux plus élevés les prêts à très faible coût de l'ère COVID, ont déclaré les dirigeants.

"Cela crée un scénario dans lequel nous nous attendons à ce que les défauts de paiement des entreprises continuent d'augmenter en France au-delà de ce qui aurait pu se produire si une telle perturbation politique n'avait pas eu lieu", a déclaré à Reuters Ana Boata, responsable de la recherche économique à la branche d'assurance-crédit d'Allianz.

La volonté de réforme pro-entreprise de Macron a souvent heurté les électeurs, déclenchant des manifestations de rue parfois violentes comme le mouvement des gilets jaunes de 2018 ou les marches de l'année dernière contre une refonte du système de retraite.

Bien qu'il ait remporté un second mandat en 2022, M. Macron n'a pas non plus réussi à toucher de nombreux électeurs, qui le considèrent comme un produit des élites politiques et économiques étroitement imbriquées qui dirigent le pays.

Le RN, anti-immigration et eurosceptique, a proposé de revenir sur l'augmentation de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans prévue par M. Macron en 2023 et de réduire les taxes sur l'énergie, en affirmant que ces mesures seraient financées par une réduction des dépenses sociales en faveur des immigrés.

Le programme "impôts et dépenses" de l'alliance de gauche du Front populaire rétablirait l'impôt sur la fortune et augmenterait le salaire minimum de 14 %, tout en supprimant la réforme des retraites de M. Macron.

Un gouvernement minoritaire serait limité par le risque de votes de censure, ce qui le rendrait moins apte à faire avancer de nouvelles lois.

Au-delà de la possibilité d'un gouvernement paralysé, les chefs d'entreprise s'inquiètent également de l'impact des politiques anti-immigrés du RN sur la future main-d'œuvre française.

"La démographie nous montre que nous devons attirer les talents", a déclaré M. McInnes. "Ce pays vit de l'immigration depuis 300 ans. (Reportage de Leigh Thomas et Helen Reid ; édition de Clelia Oziel)